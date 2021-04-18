تكنولوجيا: هاتف شاومي Mi 11 يسجل 120 نقطة في تصنيف DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاع هاتف شاومي Mi 11 أن يسجل 120 نقطة في تصنيف الكاميرة في DxOMark، وهي نتائج تحاكي ما قدم إصدار جوجل Pixel 5.

كانت شركة شاومي قد كشفت النقاب عن هاتف Mi 11 منذ أربعة أشهر، واليوم كُشِف عن نتائج إختبارات كاميرة الهاتف الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

ولقد جاءت نتائج إختبارات الكاميرة لهاتف Mi 11 بعد إصدار الشركة الأعلى Mi 11 Ultra الذي تصدر تصنيف DxOMark ب143 نقطة.

ولقد أوضحت التسريبات أن Mi 11 سجل 127 نقطة في الصور، و 59 نقطة في ميزة التكبير، و 107 نقطة في إختبارات كفاءة الكاميرة في الفيديو.

أيضاً تم مقارنة الهاتف بإصدار الشركة السابق Mi 10T Pro الذي يتميز أيضاً بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي سجل 61 نقطة في ميزة التكبير، و110 نقطة في تسجيل الفيديو، بينما جاء بمستوى أقل في الصور الثابتة، كما أشاد موقع DxOMark بالتفاصيل الدقيقة في صور Mi 11.

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