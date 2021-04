EasyDNS تبدأ بقبول Dogecoin كوسيلة للدفع

دبي - يزن راشد - أصبح EasyDNS، وهو مزود خدمة الإنترنت الكندي الذي يوفر DNS وخدمات استضافة الويب ويدير خدمة بريد تسمى EasyMail، أول عضو ضمن ICANN يقبل عملة Dogecoin المشفرة كوسيلة للدفع.

وقالت الشركة الكندية في بيان لها: استمرارًا لتقاليدنا المتمثلة في كوننا رائدين في مجال العملات المشفرة، فإننا نقبل الآن مدفوعات Dogecoin لجميع الخدمات.

وذكر البيان أن مزود الخدمة كان أول من احتضن العملات المشفرة المختلفة التي تزدهر حاليًا في السوق.

وأضاف البيان: كنا أول عضو في ICANN يقبل عملة بيتكوين Bitcoin، وأول من يقبل عملة إيثيريوم Ethereum، وأول من يقبل عملة لايتكوين Litecoin، والآن نقبل عملة Dogecoin.

ويمثل هذا الأمر مكسبًا كبيرًا للعملة المشفرة التي ارتفعت بسرعة في السوق هذا الأسبوع.

ووجهت الشركة ملاحظة ساخرة بالنسبة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، الذي يعتبر من أشد المؤيدين للعملة الرقمية.

وتضمن البيان تغريدة لإيلون ماسك حول عملة Dogecoin، وقالت الشركة: تذكر من كان هناك أولاً، ولم يكن هذا الرجل.

وارتفعت قيمة Dogecoin بنسبة 400 في المئة تقريبًا في الأسبوع الماضي، بفضل بعض التغريدات المشفرة وغير المشفرة من أمثال ماسك.

وتبعًا لهذا الإعلان، فإن مزود خدمة الإنترنت الكندي EasyDNS ينضم إلى قائمة الشركات التي استعدت لاستخدام Dogecoin في الماضي القريب.

وكان من أوائل من فعلوا ذلك هو رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان، الذي The @dallasmavs have done more than 20,000 #Dogecoin in transactions, making us the LARGEST #DOGECOIN MERCHANT IN THE WORLD ! We thank all of you and can only say that if we sell another 6,556,000,000 #DOGECOIN worth of Mavs merch, #dogecoin will DEFINITELY HIT $1 !!!🚀🚀🚀 — Mark Cuban (@mcuban) March 6, 2021 في شهر مارس أن فريقه في الرابطة الوطنية لكرة السلة، دالاس مافريكس Dallas Mavericks، يقبل Dogecoin كوسيلة دفع مقابل التذاكر والبضائع.

وفي 14 أبريل، قدم كوبان لمتابعيه عبر منصة تويتر FYI, the Mavs sales in @dogecoin have increased 550pct over the past month. We have now sold more than 122k Doge in merchandise ! 🚀🚀🚀 We will never sell 1 single Doge ever. So keep buying @dallasmavsshop https://t.co/li32cdtcED — Mark Cuban (@mcuban) April 14, 2021 حول كيفية سير الأمور، وقال: لمعلوماتك، زادت مبيعات دالاس مافريكس عبر Dogecoin بمقدار 550 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي، وقد بعنا الآن بضائع بأكثر من 122 ألف Dogecoin، ولن نبيع العملة أبدًا.

ووجدت Dogecoin قبولًا إضافيًا عندما أتاح مزود العملة المشفرة لأجهزة الصراف الآلي CoinFlip العملة الرقمية للشراء في 1800 جهاز صراف آلي في 46 ولاية في الولايات المتحدة.

ويبدو أن Dogecoin تتبع خطى سلفها الناجح بيتكوين، التي تصدرت عناوين الأخبار هذا العام عندما قرر ماسك قبولها كشكل من أشكال الدفع في شركته تيسلا.

وكتب الملياردير التكنولوجي: يمكنك الآن شراء سيارة تيسلا باستخدام بيتكوين، وأضاف: تستخدم تيسلا برامج داخلية ومفتوحة المصدر وتشغل عقد بيتكوين مباشرة.

وقال ماسك أيضًا: إن خيار الدفع عن طريق بيتكوين للأشخاص خارج الولايات المتحدة سيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام.