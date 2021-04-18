Ant Group الصينية تستكشف طرقًا لخروج جاك ما

دبي - يزن راشد - تستكشف Ant Group خيارات لمؤسسها جاك ما للتخلي عن حصته في عملاقة التكنولوجيا المالية والتخلي عن السيطرة، حيث أشارت الاجتماعات مع المنظمين الصينيين إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تخفيف رقابة بكين على أعمالها.

وعقد مسؤولون من البنك المركزي الصيني PBOC، والهيئة التنظيمية المالية للبنوك والتأمين في الصين CBIRC محادثات بين شهري يناير ومارس مع جاك ما و Ant Group بشكل منفصل، حيث تمت مناقشة إمكانية خروج رجل الأعمال من الشركة.

ونفت المجموعة أن سحب استثمارات جاك ما كان قيد النظر، وقال متحدث باسم المجموعة في بيان: إن سحب استثمارات جاك ما في Ant Group لم يكن أبدًا موضوع مناقشات مع أي شخص.

وكانت المجموعة تأمل في إمكانية بيع حصة جاك ما، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، إلى مستثمرين حاليين في المجموعة أو شركة التجارة الإلكترونية التابعة لها علي بابا دون إشراك أي كيان خارجي.

وخلال المناقشات مع المنظمين، تم إخبار جاك ما بأنه لن يُسمح له ببيع حصته إلى أي كيان أو فرد قريب منه، ويتعين عليه بدلاً من ذلك الخروج تمامًا.

وهناك خيار آخر يتمثل في نقل حصته إلى مستثمر صيني تابع للدولة، وتحتاج أي خطوة إلى موافقة بكين.

ومن جانب الشركة، التقى جاك ما بالمنظمين أكثر من مرة قبل العام الصيني الجديد، الذي كان في أوائل شهر فبراير.

وبدأت Ant Group بالعمل على خيارات الخروج المحتمل لجاك ما منذ نحو شهرين، وقالت المجموعة للمسؤولين خلال اجتماع في وقت ما قبل منتصف شهر مارس: إنها تعمل على الخيارات.

وتأتي المناقشات وسط إعادة تنظيم للمجموعة وحملة تنظيمية أوسع على قطاع التكنولوجيا في الصين، التي بدأت بعد انتقادات جاك ما العلنية للمنظمين في خطاب ألقاه في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وقد يساعد خروج جاك ما على تمهيد الطريق أمام المجموعة لإحياء خطط طرحها للجمهور، التي توقفت بعد خطاب الملياردير.

وكانت المجموعة على وشك جمع ما يقدر بنحو 37 مليار دولار فيما كان يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأطلقت بكين منذ ذلك الحين سلسلة من التحقيقات واللوائح الجديدة التي كبحت جماح إمبراطورية جاك ما واجتاحت قطاع التكنولوجيا في البلاد.

وبالرغم من أن جاك ما قد استقال سابقًا من مناصب في الشركة، إلا أنه يحتفظ بالسيطرة الفعالة على Ant Group وله تأثير كبير في علي بابا.

وفي حين أنه يمتلك 10 في المئة فقط من أسهم المجموعة المالية، إلا أنه يمارس السيطرة عليها من خلال الكيانات ذات الصلة.

وتسيطر شركة Yunbo على كيانين يمتلكان حصة مجمعة بنسبة 50.5 في المئة من Ant Group، ويمكن لشركة Yunbo أن تقرر جميع الأمور المتعلقة بالمجموعة، ويمتلك جاك ما 34 في المئة من أسهم Yunbo.