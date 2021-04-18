شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Roblox تقدم تصنيفات للألعاب لتقييد المحتوى غير المناسب للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة الألعاب الافتراضية Roblox على تطوير تقييمات محتوى للألعاب وأدوات تحكم أسهل في الاستخدام، حسبما قال كبير مسئولي الخصوصية في الشركة ريمي مالان، لصحيفة وول ستريت جورنال.

ونقل موقع TheVerge أن نصف جمهور Roblox الذي يزيد عن 30 مليون مستخدم يوميًا هم من الأطفال دون سن 13 عامًا، لكن النظام الأساسي واجه صعوبات في بعض الأحيان لاحتواء محتوى غير ملائم لهذه الفئة العمرية، تظهر الألعاب غير المناسبة للفئة العمرية أحيانًا على قوائم الأطفال "موصى بها لك" وفقًا لـ WSJ.

النظام الحالي للمنصة يقيد الأطفال بألعاب معينة ولكن في ظل النظام الجديد، سيكون لدى الآباء مزيد من المعلومات حول ما قد يجده الأطفال في لعبة معينة حتى تلعب لعبة فليس من الواضح دائمًا أنها قد تحتوي على محتوى صريح أو غير ملائم.

ولم يشر مالان إلى متى سيكون نظام التصنيف الجديد متاحًا، لكنه قال إن Roblox لديها فريق يضم أكثر من 2300 شخصًا يراقبون الألعاب من أجل السلامة، ويستخدم مزيجًا من الوسطاء البشريين والذكاء الاصطناعي.

لقد حققت لعبة Roblox، التي تم إطلاقها في عام 2006، نجاحًا هائلاً خلال الوباء، مما أتاح للأطفال الذين يعانون من تباعد اجتماعي للتجمع عبر الإنترنت.

وأعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 588.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بزيادة قدرها 68% عن نفس الفترة من عام 2019.

وتم الإعلان عن Roblox من خلال الإدراج المباشر في مارس وقالت في نشرة الإصدار أن مستخدميها يقضون 2.6 ساعة يوميًا في المتوسط على المنصة خلال العام الماضي.