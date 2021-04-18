تكنولوجيا: رصد هاتف vivo V21 SE في منصة جوجل بلاي قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة vivo حدث جديد في 27 من أبريل للإعلان الرسمي عن هاتف V21 وvivo V21 SE، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي عن بعض من مواصفات vivo V21 SE.

رصد هاتف vivo V21 SE في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم V2061، وهو النموذج ذاته الذي ظهر في قاعدة بيانات IMEI في الهند، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق قريباً برقاقة معالج Snapdragon 720G وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

أيضاً أوضحت التسريبات دقة العرض في هاتف vivo V21 SE حيث يتميز بدقة 1080 في 2400 بيكسل، أو بكثافة عرض 440 بيكسل لكل إنش، لذا من المتوقع أن تتميز الشاشة بحجم 6 إنش تقريباً.

كما كشفت التسريبات عن تصميم الكاميرة الأمامية التي تأتي في نتوء القطرة في شاشة هاتف vivo V21 SE، أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 11.

من جانب أخر رصد هاتف V21 في صور مسربة بتصميم أنيق متدرج، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف، حيث تتجه شركة vivo لتطوير أنحف الهواتف الذكية التي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً أوضح مصدر التسريبات أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل مع دعم OIS.

المصدر

اعلان





