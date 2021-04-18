شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تهبط 7% إلى مستوى 56381 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بِتكوين، العملة المشفرة لأكبر والأشهر في العالم أكثر من 7% إلى 56381 دولار الأحد، لتفقد 4624.21 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

وانخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53 % إلى 2165.91 دولار اليوم، لتفقد 151.2 دولار عن إقفالها السابق.

Bitcoin هي العملة المشفرة الأصلية والأكثر شهرة وقد بدأ تداولها في عام 2009.

وتم إنشاؤها بواسطة "ساتوشي ناكاموتو" وهي عملة غير مسيطر عليها من السلطات المالية المركزية مثل الحكومات والبنوك والبنوك المركزية، وتنقل مباشرة بين المستخدمين عبر الإنترنت دون أي وسطاء.

ويعتمد Bitcoin على تقنية blockchain ويتم تأمينها بواسطة تشفير متقدم يوفر للمستخدمين درجة من إخفاء الهوية.

ونظرًا لعدم وجود سلطة مركزية تحكم العرض، تعتمد قيمة البيتكوين على ثقة الناس بها، وحتى الآن تم استخدامها بشكل أساسي للمضاربة من قبل المتداولين الماليين بدلاً من التجارة والمدفوعات في العالم الحقيقي.