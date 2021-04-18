شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف تفاصيل أول رحلة لطائرة هليكوبتر على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أنها أعادت تحديد موعد أول رحلة لطائرة هليكوبتر Ingenuity علي سطح المريخ إلى 19 أبريل، وشهدت المروحية التي تزن أربعة أرطال والتي وصلت إلى المريخ في 18 فبراير مع عربتها الجوالة الأم المثابرة، تأجيل أول رحلة لها عدة مرات، وكانت قد لامس سطح المريخ في 4 أبريل، وخضعت لاختبارات وعمليات سحب واجتازت أول اختبار لاستقلالها عن المثابرة وفقا لما نقله موقع the verege.

كان من المقرر أن تقوم المركبة بالرحلة في 11 أبريل، لكن في نهاية الأسبوع الماضي قالت وكالة ناسا إن البيانات من اختبار الدوار عالي السرعة أظهرت أن تسلسل الاختبار انتهى مبكرًا، حيث حاول كمبيوتر Ingenuity التبديل من وضع ما قبل الرحلة إلى وضع الطيران وعانت المروحية "الإبداع" من خلل بسيط في البرامج.

وقرر المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا تعديل وإعادة تثبيت برنامج Ingenuity للتحكم في الطيران، وهي عملية استغرقت عدة أيام.

وقالت ناسا الجمعة إن شركة Ingenuity قد أكملت اختبار الدوران بسرعة كاملة وأن قرارًا بشأن موعد الرحلة التالي كان وشيكًا، كانت المروحية الصغيرة تنتظر على سطح كوكب المريخ Jezero Crater حيث قام مهندسو ناسا باختبار وإعادة تثبيت برنامج الطيران.

في حين أن المروحية ليست هي التركيز الرئيسي لمهمة المثابرة على المريخ - والتي تتمثل في البحث عن علامات الحياة - يمكن أن توفر المروحية الصغيرة قفزة إلى الأمام في استكشاف الإنسان للمريخ والأجرام السماوية الأخرى.

ويمكن للعربات الجوالة مثل المثابرة التحرك فقط حتى الآن وليس لديهم تفاصيل حول ما قد ينتظرهم في مساراتهم، ولكن يمكن لمركبة صغيرة مثل Ingenuity أن تصبح مثل الكشاف، تطير إلى الأمام لمساعدة المركبة الجوالة على التنقل على سطح المريخ، والوصول إلى المناطق التي قد لا تتمكن المركبات الأخرى من الوصول إليها.

وبمجرد الإقلاع، سوف يتسلق Ingenuity حوالي 10 أقدام (3 أمتار) ، ثم يحوم في مكانه لمدة 30 ثانية قبل أن يتحول في الجو وينزل مرة أخرى إلى السطح، ستلتقط الكاميرا الموجودة على جانبها السفلي 30 صورة في الثانية من الأرض، ستواجه الكاميرا الأكبر حجمًا الأفق وتلتقط الصور أثناء الطيران، وفي الوقت نفسه ستلتقط كاميرات Perseverance صورًا لطائرة "الابداع".