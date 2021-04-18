آبل تخفى ميزة في آيفون “يحتاجها الجميع”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ 56 دقيقة

ربما تكون من مستخدمي هواتف آيفون ، دون علمك بجميع المزايا والحيل الخفية التي يخفيها آيفون ، قد يكون أبرزها ماسح المستندات الضوئي الذي استعرضه موقع “CNET” التقني، مؤخرا.

وللوصول إلى الماسح، يتعين على المستخدم، وفقا للموقع، سحب الشاشة الرئيسية من منتصفها نحو الأسفل، بعد إلغاء القفل، ومن ثم البحث عن كلمة “Code” أو “Scanner”، ليظهر الماسح الضوئي.

وفي موقع الدعم الخاص بها، كشفت “آبل” عن حيلة تخفى على البعض لالتقاط صور المستندات الهامة وهي ميزة يحتاجها الجميع.

وبحسب آبل، فإن كل ما يتطلبه الأمر هو فتح تطبيق “Notes”، ومن ثم فتح مستند جديد للوصول إلى الكاميرا.

وبعد فتح مستند جديد، يمكن للمستخدم الضغط على أيقونة الكاميرا، أسفل المستند، للاستعداد لتصوير الوثائق المطلوبة.

وكل ما على المستخدم القيام به هو تثبيت الوثائق التي يرغب بمسحها أمام الكاميرا، في وضعية ثابتة، ليتم التقاط الصورة.

ويُنصح عادة باللجوء إلى موقع مضاء جيدا لالتقاط أفضل صورة ممكنة للوثائق، دون الحاجة لاستخدام إضاءة الهاتف “فلاش”.

وتلفت آبل إلى أن مسح الوثائق يتم بشكل تلقائي فيما لو كان الجهاز مثبتا على وضعية “Auto”، وفي حالة الرغبة بالتقاط الصور بشكل يدوي، يتعين على المستخدم ضغط أيقونة التصوير في تطبيق الكاميرا، أو استخدام أزرار رفع الصوت وخفضه، ومن ثم حفظ الصورة.