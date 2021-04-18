شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تسجيل الدخول إلى Goodreads على سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Goodreads مكانًا جيدا لتتبع الكتب التي قرأتها وتريد قراءتها، والتواصل مع الآخرين لمعرفة رأيهم في الكتب التي تهتم بها، كما إن إنشاء حساب باستخدام Goodreads أمر بسيط، ويمكنك استخدام ملف التعريف الخاص بك من حساب وسائط اجتماعية آخر في ذلك، وهنا نقدم لك خطوات تسجيل الدخول وخاصة على سطح المكتب، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تسجيل الدخول إلى Goodreads

يمكنك استخدام حسابك على فيس بوك أو أمازون أو جوجل أو أبل لإنشاء حساب Goodreads، أو يمكنك اختيار استخدام عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور، وسيعمل أي من هذه الخيارات على تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الويب.

إذا استخدمت حساب جوجل لإنشاء حساب Goodreads، فستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على سطح المكتب وإنشاء تسجيل دخول خاص بـ Goodreads من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وبمجرد القيام بذلك، يمكنك استخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور اللذين عينتهما لتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق Goodreads.

كيفية تسجيل الدخول إلى Goodreads على سطح المكتب

1. انتقل إلى موقع goodreads.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال عنوان بريدك الالكتروني وكلمة المرور في المربعات الموجودة أعلى يمين الشاشة أو بالضغط فوق شعارات فيس بوك أو جوجل أو أمازون أو أبل لتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد هذه.

3. بالنسبة إلى فيس بوك، اضغط فوق الشعار الخاص بفيس بوك، ستظهر نافذة منبثقة، ولإنهاء تسجيل الدخول إلى Goodreads، اضغط فوق "متابعة".

4. بالنسبة لجوجل، اضغط فوق رمز جوجل، واضغط فوق الحساب الذي تريد استخدامه لتسجيل الدخول إلى Goodreads.

5. بالنسبة إلى أمازون، اضغط فوق أيقونة أمازون، ستظهر نافذة منبثقة تطالبك بتسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بك، ادخل تفاصيل تسجيل الدخول إلى أمازون، ثم اضغط فوق "تسجيل الدخول".

6. بالنسبة إلى أبل، اضغط فوق رمز أبل، وأدخل معرف أبل الخاص بك لتسجيل الدخول إلى Goodreads.