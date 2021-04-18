شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مواقع التطعيم إلى خرائطها فى هذه الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة جوجل مواقع التطعيم إلى خرائطها وعمليات البحث في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وتشيلي والهند وسنغافورة في محاولة للمساعدة في تسريع العملية، ويكتب المستخدمون ببساطة "مواقع التطعيم" للحصول على خريطة بها دبابيس تحدد مواقع مختلفة بالقرب من المستخدم، والتي توفر الحقن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعمل جوجل باستخدام الذكاء الاصطناعى أيضًا على مساعدة الأفراد في معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للتلقيح، وحجز موعدًا وحتى الحصول على تذكيرات مع اقتراب الموعد.

وأعلن عملاق الإنترنت عن رعايته لمواقع التطعيم المنبثقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي تستهدف المجتمعات المهمشة والتبرع بـ 250.000 جرعة لقاح COVID-19 للبلدان المحتاجة.

قالت كارين ديسالفو، كبيرة مسؤولي الصحة في Google Health: "كما تعلمنا طوال الوباء، لا أحد في مأمن من COVID-19 حتى يصبح الجميع في أمان"، مضيفة "أن الحصول على اللقاحات للجميع في مختلف أنحاء العالم هو مهمة صعبة، لكنها ضرورية".

تستخدم الشركة مركز الاتصال (CCAI) لتشغيل الوكلاء الافتراضيين عبر الدردشة والنصوص والويب والجوال والهاتف وغيرها من الأنظمة الأساسية التي تساعد المستخدمين في أسئلة الأهلية والتسجيل والجدولة والتذكيرات بـ 28 لغة مختلفة.

قال مايكل دانيلز، نائب الرئيس للقطاع العام العالمي في Google Cloud، في منشور بالمدونة: "يجب أن يكون الوكيل الافتراضي قادرًا على فهم كيف يتحدث الناس والطرق المتعددة التي سيعبرون بها عن نفس السؤال أو النية، مضيفا "على سبيل المثال ،" متى يمكنني الحصول على اللقاح؟ " و "متى يمكنني الحصول عليها؟" هي نفس السؤال بشكل فعال، ومع CCAI، يفهم الوكيل الافتراضي الذكي سياق السؤال ويجيب عليه بشكل صحيح".