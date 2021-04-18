شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على أربعة مليارات جزيء بلاستيكى على شواطئ جزيرة بعيدة والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور أليكس بوند، قائد الدراسة، إن الكثير من القمامة الموجودة في الجزيرة على بعد بوصتين من الرمال لم تكن جديدة.
وأضاف بوند، أن الفريق اكتشف الألعاب التي تم إطلاقها لأول مرة في الثمانينيات والتسعينيات بين التلوث على الشاطئ، مضيفًا أن البلاستيك يمكن أن يبقى في المحيط لفترة طويلة ثم ينتهي به الأمر على الشاطئ.
كان هذا مزعجًا حيث كان يُعتقد أن جزيرة هندرسون كانت واحدة من آخر الأماكن المتبقية على الأرض الخالية من الاتصال البشري، حيث إن بُعدها يجعلها موقعًا للتراث العالمي لليونسكو.
كما أن الكثير من التلوث البلاستيكي يأتي من التسريبات في أنظمة التخلص من النفايات وعمليات التخلص من المياه العادمة السيئة في تصفية اللدائن الدقيقة قبل إطلاق المياه العادمة في المجاري المائية التي تتصل بالمحيطات.