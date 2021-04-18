شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير نماذج ألعاب سيارات تسلا من مواد معاد تدويرها بنسبة 100٪ والان مع تفاصيل الخبر
وستطرح Matchbox Tesla Roadster ستطرح في السوق في عام 2022، حيث قال روبرتو ستانيشي، الرئيس العالمي للمركبات في الشركة: "تلتزم لعبة Matchbox باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير أو ذات أساس حيوي بنسبة 100 % للقيام بدورنا في معالجة المشكلات البيئية التي نواجهها".
وأضاف ستانيشى، أن هذا سيمكن الجيل القادم من عشاق هذه الألعاب للمساعدة في التوجه نحو مستقبل مستدام.
كما أنه إلى جانب Tesla Roadster، تطلق Matchbox أيضًا هذا العام حزمة جديدة من المركبات الكهربائية والهجينة المتنوعة ومجموعتين لعب "Action Drivers"، هما محطة وقود و Park & Play Garage، تضم مرافق شحن كهربائية.
وأوضحت نوريا ألونسو، رئيسة التسويق بالشركة: "نعتقد أن هذه السيارات ستلهم الأطفال في جميع أنحاء العالم لخلق قصة تحكي عن قيادة المغامرات مع الاهتمام بالبيئة".