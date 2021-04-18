شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير نماذج ألعاب سيارات تسلا من مواد معاد تدويرها بنسبة 100٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Mattel لصناعة الألعاب عن أول سيارات ألعاب تسلا محايدة من الكربون، حيث إن جميع السيارات ومجموعات اللعب والتعبئة والتغليف المصنوعة ستصنع من مواد معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت أول سيارة محايدة الكربون، من الجيل الثاني من Tesla Roadster، المصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 99%.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تصنيع هذه السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل من 62.1٪ من الزنك المعاد تدويره، و 36.9٪ من البلاستيك المعاد تدويره، و 1٪ من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وستطرح Matchbox Tesla Roadster ستطرح في السوق في عام 2022، حيث قال روبرتو ستانيشي، الرئيس العالمي للمركبات في الشركة: "تلتزم لعبة Matchbox باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير أو ذات أساس حيوي بنسبة 100 % للقيام بدورنا في معالجة المشكلات البيئية التي نواجهها".

وأضاف ستانيشى، أن هذا سيمكن الجيل القادم من عشاق هذه الألعاب للمساعدة في التوجه نحو مستقبل مستدام.

كما أنه إلى جانب Tesla Roadster، تطلق Matchbox أيضًا هذا العام حزمة جديدة من المركبات الكهربائية والهجينة المتنوعة ومجموعتين لعب "Action Drivers"، هما محطة وقود و Park & Play Garage، تضم مرافق شحن كهربائية.

وأوضحت نوريا ألونسو، رئيسة التسويق بالشركة: "نعتقد أن هذه السيارات ستلهم الأطفال في جميع أنحاء العالم لخلق قصة تحكي عن قيادة المغامرات مع الاهتمام بالبيئة".