شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار جهاز على شكل ساعة يحلل العرق ويكشف عن خطورة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لجهاز بحجم الساعة تحليل العرق وتحديد علامات العاصفة الخلوية التي تسببها Covid-19 والتهابات أخرى، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تتكاثر المواد الكيميائية في مجرى الدم، والتي تسمى السيتوكينات، بسرعة وتخرج عن السيطرة، وتم تصميم هذه المواد الكيميائية الصغيرة لتقييد جهاز المناعة والتحكم فيه، وعندما تنحرف، يمكن أن تؤدي إلى التهاب وتلف الأعضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في وقت مبكر من جائحة كورونا، أدرك الأطباء أن المرضى الذين طوروا "عاصفة خلوية '' كانوا في الغالب الأكثر مرضًا والأكثر عرضة لخطر الموت.

صنع باحثون من جامعة تكساس في دالاس شرائط استشعار تحتوي على أجسام مضادة ضد سبعة بروتينات مضادة للالتهابات، واختبروها على ستة أشخاص أصحاء وخمسة أشخاص مصابين بالإنفلونزا، وهو فيروس آخر يمكن أن يؤدي إلى عاصفة خلوية.

أظهر اثنان من المرضى مستويات عالية من السيتوكينات بينما كان لدى جميع المشاركين السيتوكينات في عرقهم والتي تتوافق مع القيم المتوقعة بناءً على الأبحاث السابقة.

وقال الباحثون، إن نظام الإنذار المبكر سيسمح للأطباء بإدارة المنشطات بسرعة، مما يقلل من خطر خروج عاصفة السيتوكين عن السيطرة.

قال باحث الدراسة شاليني براساد: "خاصة الآن في سياق COVID-19، إذا كان بإمكانك مراقبة السيتوكينات المؤيدة للالتهابات ورؤيتها تتجه صعودًا، فيمكنك علاج المرضى مبكرًا، حتى قبل ظهور الأعراض عليهم ''.

يعد الاكتشاف المبكر مهمًا لأنه بمجرد إطلاق عاصفة خلوية، يمكن أن يؤدي الالتهاب المفرط إلى إتلاف الأعضاء، مما يتسبب في مرض شديد وموت.

في حين إذا تمكن الأطباء من إعطاء علاجات الستيرويد أو غيرها من العلاجات بمجرد أن تبدأ مستويات السيتوكين في الارتفاع، يمكن تقليل حالات الاستشفاء والوفيات.