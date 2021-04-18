شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء ناسا كيت روبينز تعود إلى الأرض بعد 6 أشهر بمحطة الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت رائدة فضاء ناسا كيت روبينز واثنان من رواد الفضاء الروس بأمان إلى الأرض بعد ستة أشهر من الإقامة على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) وفقا لموقع Digital Trends.

عاد روبينز وسيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف على متن مركبة الفضاء سويوز، وهبطوا في كازاخستان، استغرقت الرحلة من المحطة الفضائية حوالي ثلاثة ساعات ونصف.

وتم استخراج الثلاثة بسرعة من المركبة الفضائية ويخضعون الآن لفحوصات صحية روتينية.

وخلال فترة وجودها على متن المحطة الفضائية ، شاركت روبينز في عمليتي سير في الفضاء، وصوتت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وعملت على مجموعة من التجارب.

اختبر رواد الفضاء الثلاثة 2960 مدارًا حول الأرض وسافروا ما مجموعه 78.4 مليون ميل خلال مهمتهم التي استمرت نصف عام.

كانت هذه ثاني رحلة فضاء لروبينز بعد أخرى في عام 2016 ، حيث قضى 300 يوم تراكمي في الفضاء. أكمل Ryzhikov الآن رحلته الفضائية الثانية ، مع 358 يومًا تراكميًا في الفضاء ، بينما كان Kud-Sverchkov في أول رحلة فضاء له.

كان رحيل المركبة الفضائية سويوز من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة بمثابة البداية الرسمية للبعثة 65 على متن المحطة.