شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما حقيقة تضليل جوجل لمستخدمى أندرويد فى أستراليا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت المحكمة الفيدرالية الأسترالية أن شركة جوجل قد ضللت مستخدمي Android بشأن بيانات الموقع التي تم جمعها من خلال أجهزتهم المحمولة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

أطلقت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) الإجراء القانوني ضد Google في عام 2019.

وجادلت بأنه إذا قام المستهلك بتعطيل إعداد "سجل المواقع" على أجهزته وترك "نشاط الويب والتطبيقات" قيد التشغيل ، فإن Google تواصل جمع بيانات الموقع التي يمكن التعرف عليها شخصيًا وتخزينها واستخدامها.

وافق القاضي توماس ثولي على أن الشركة قد ضللت "جزئيًا" بعض المستخدمين وبالتالي خالفت قانون المستهلك الأسترالي. سيتم تحديد العقوبة في وقت لاحق.

قال رود سيمز ، رئيس لجنة التنسيق الأمريكية (ACCC) ، إنه مسرور بنتيجة "أول حالة على مستوى العالم":

بين يناير 2017 وديسمبر 2018 ، كان المستهلكون يعتقدون أن "سجل المواقع" هو إعداد الحساب الوحيد الذي أثر على جمع بيانات مواقعهم الشخصية ، في حين أن ذلك لم يكن صحيحًا. يجب على الشركات التي تجمع المعلومات شرح إعداداتها بوضوح وشفافية حتى لا يتم تضليل المستهلكين. لا ينبغي إبقاء المستهلكين في الظلام عندما يتعلق الأمر بجمع بيانات مواقعهم الشخصية.

وقال متحدث باسم Google إن الشركة تدرس استئنافًا، ورفضت المحكمة العديد من الادعاءات العامة للجنة مكافحة الفساد. لا نتفق مع النتائج المتبقية ونراجع حاليًا خياراتنا ، بما في ذلك الاستئناف المحتمل.

وفي فبراير الماضى أقرت أستراليا قانونًا جديدًا من شأنه أن يجبر الشركة على الدفع لوسائل الأخبار المحلية لربط محتواها في قنوات الأخبار أو نتائج البحث.