شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعى تلون الصور وتحول البشرة من الأبيض وأسود للطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون أمريكيون أداة تلوين للصور تستخدم الذكاء الاصطناعى لإنشاء صور نابضة بالحياة لشخصيات تاريخية، وهذه التقنية، التي تسمى "إعادة التصوير عبر الزمن"، تحاكى العودة بالزمن إلى الوراء بكاميرا حديثة لإعادة تصوير الشخصيات الشهيرة بما في ذلك أبراهام لنكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنها تخلق صورًا نابضة بالحياة بشكل مخيف من خلال تحليل كيفية تفاعل الجلد مع الضوء، حيث كانت الكاميرات القديمة بدائية جدًا بحيث لا يمكنها التقاطه.

طور هذه التقنية علماء من جامعة واشنطن وجامعة بيركلي وأبحاث جوجل، كما تشمل صور الشخصيات التاريخية الأخرى التي تم التعامل معها من خلال الأداة فرانز كافكا وماري كوري وتوماس إديسون والمهاتما غاندي.

يقول الباحثون: "تم التقاط العديد من الأشخاص التاريخيين فقط فى صور قديمة، باهتة، بالأبيض والأسود، تم تشويهها بسبب قيود الكاميرات القديمة ومضي الوقت".

وأضاف الباحثون، "تُظهر مقارناتنا بأحدث فلاتر الاستعادة الحالية تحسينات كبيرة ونتائج مقنعة لمجموعة متنوعة من الشخصيات التاريخية المهمة."

ولا تكمن المشكلة فى الصور التاريخية القديمة في أنها تدهورت بمرور الوقت فقط، ولكن التكنولوجيا الأساسية لم تقم بعمل رائع في التقاط الضوء.

يقول الفريق إن الصور العتيقة تصور عالمًا باهتًا أحادي اللون مختلفًا تمامًا عما اختبره الناس في ذلك الوقت، لأن الكاميرات لديها حساسيات مختلفة لألوان مختلفة.