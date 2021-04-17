شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يعمل على تطبيقين جديدين للويب .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع منصة المراسلة الفورية تليجرام التى تركز على خصوصية المستخدم إلى تحسين وجودها على الويب من خلال العمل على تطبيقين جديدين، وفقًا لتقرير صادر عن DroidMaze، حيث أن التطبيقان - Telegram WebK و Telegram WebZ - متاحان بالفعل على موقع تليجرام الالكتروني.

وتأتى التطبيقات مع ميزات مثل مجلدات الدردشة ودعم الملصقات والبحث وخيارات جديدة أخرى، ومع ذلك، فإنها تفتقر إلى بعض الميزات المهمة المطلوبة للمناطق التى قد تدخل فى وضع الإغلاق مرة أخرى بسبب فيروس COVID- 19: مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية.

ويقول التقرير، إن كلا التطبيقين يتم تطويرهما بواسطة مطورين مختلفين، وقد يكون الأمر هو أنه يتم اختيار تطبيق واحد فقط ليكون التطبيق الرئيسى الوحيد، وفى تقرير سابق صادر عن TestingCatalog، أضاف تليجرام القدرة على جدولة الدردشات الصوتية فى القنوات، مع ملاحظة أن الميزة متاحة كجزء من التحديث التجريبى الذى يوفر إصدار تليجرام v7.7.0. ومن المتوقع أن يتم طرحه على جميع المستخدمين فى المستقبل القريب.

وباستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتمكن مسؤولو القناة من جدولة دردشة صوتية، ويشارك التقرير أيضًا خطوات حول كيفية جدولة محادثة صوتية فى قنوات تليجرام، وللقيام بذلك، سيتعين على المسؤولين النقر أولاً على أيقونة القناة وقائمة الإعدادات ثلاثية النقاط فى الجزء العلوى الأيسر.

وعند فتحه، يمكنهم بعد ذلك تحديد "بدء الدردشة الصوتية" ويجب عليهم البحث عن خيار "جدولة الدردشة الصوتية" والنقر عليها، ويمكن للمستخدمين اختيار الوقت والتاريخ حسب الاختيار ثم النقر على الزر فى الأسفل لجدولة الدردشة الصوتية.