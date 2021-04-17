تكنولوجيا: مرسيدس بنز تستعرض سيارتها الكهربائية الفاخرة 2022 EQS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مرسيدس بنز عن سيارتها الكهربائية الفاخرة 2022 EQS التي تجمع بين السعة الكبيرة للبطارية، وشاشة ضخمة لدعم المستخدم بالمعلومات وأيضاً للترفيه، كما تدعم مرسيدس السيارة بتصميم داخلي فاخر.

تستعد Mercedes-Benz لإطلاق أول إصدار من السيارات الكهربائية الفاخرة إلى سوق الولايات المتحدة في خريف هذا العام، حيث كشفت الشركة الألمانية عن سيارة 2022 EQS.

تخطط مرسيدس بنز لإطلاق عدد 9 من السيارات الكهربائية بحلول 2022، وتعد سيارة 2022 EQS أول إصدار من سيارات مرسيدس بنز الكهربائية المرتقبة.

وتقدم الشركة سيارة 2022 EQS في الفئة الفاخرة، مع أبواب أمامية وخلفية بتصميم أوتوماتيك، وشاشة Hyperscreen بحجم 56 إنش، مع نظام معلوماتي MBUX، كما تدعم الشاشة تقنية الواقع المعزز.

كما تستعرض مرسيدس التصميم الخارجي لسيارة 2022 EQS بشكل كامل، حيث يجمع تصميم السيارة بين اثنان من الألوان، أيضاً إستبدلت الشركة الواجهة الرقمية التي كُشِف عنها في نموذج Vision EQS وإستبدلتها الشركة بشبكة radiator السوداء، مع نمط نجمي ثلاثي الأبعاد.

أيضاً تقترن المصابيح الأمامية بشريط إضاءة، وهي من المواصفات المميزة للكثير من السيارات الكهربائية مؤخراً، كما لا يظهر أي زخرفة في غطاء المحرك الأمامي، بينما تأتي EQS بفتحات التهوية الجانبية، كما إتجهت مرسيدس لإختيار اثنان من الألوان في تصميم السيارة لتخرج عن التصميم التقليدي أحادي اللون.

ومن المقرر أن تتاح سيارة EQS باثنان من المستويات مع محرك EQS 450 Plus، واثنان من المحركات، مع إطارات دفع رباعي 580 4MATIC، أيضاً لم تكشف الشركة عن مستوى تسعير السيارة.

كما تقدم الشركة نموذجي السيارة بقدرة بطارية 107.8kWh، كما أكدت الشركة على إطلاق إصدار مميز بقدرة أصغر للبطارية 90kWh، أيضاً من المتوقع أن تقطع السيارة مسافة تصل إلى 770 كم، أو 478 ميل.

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