شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل قد تتيح لك إدارة سلة المهملات المخفية في أندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة جوجل تستعد لإضافة ميزة سلة المهملات إلى أجهزة أندرويد، وهي الميزة التي كانت لفترة طويلة جزءًا من أنظمة تشغيل سطح المكتب التقليدية، وقام موقع XDA-Developers بالبحث في التعليمات البرمجية لنظام أندرويد 12 من أجل الكشف عن المميزات التي لم تعلن عنها جوجل رسميًا بعد، وآخرها عبارة عن سطر في تطبيق الإعدادات الرئيسي للمهملات.

ووفقًا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، طرحت جوجل في العام الماضي نظام أندرويد 11 الذي فرض تغييرات كبيرة على طريقة وصول التطبيقات إلى مساحة تخزين الجهاز، بحيث تحد هذه التغييرات بشكل كبير من مقدار الوصول إلى التخزين الذي يمكن أن يحصل عليه التطبيق افتراضيًا.

وبينما يمكن لتطبيقات معينة، مثل مديري الملفات، طلب وصول واسع إلى مساحة تخزين الجهاز، يتعين على التطبيقات الأخرى استخدام واجهات برمجة تطبيقات بديلة لإضافة الملفات الموجودة عبر وحدة التخزين أو فتحها أو تعديلها أو حذفها.

ويُطلق على إحدى واجهات برمجة التطبيقات هذه واجهة برمجة تطبيقات MediaStore، وهي توفر الوصول إلى ملفات الوسائط الشائعة، مثل: الصوت ومقاطع الفيديو والصور.

ويمكن للتطبيقات التي تستخدم MediaStore إرسال ملف إلى المهملات بدلاً من حذفه لمنح المستخدمين فرصة لاستعادة الملف لاحقًا.

وتتمتع معظم أنظمة تشغيل سطح المكتب بميزة مماثلة، لكن أندرويد 11 نفسه لا يوفر مجلد سلة المهملات على مستوى النظام الذي يسرد جميع الملفات التي تم إرسالها إلى المهملات.

وبدلاً من ذلك، يمكن للتطبيقات التي تتمتع بإمكانية الوصول للتعديل إلى الملفات المهملة أو التي تطلب موافقة المستخدم إظهار عناصر من سلة المحذوفات المخفية.

ويستعد تطبيق إدارة الملفات من جوجل Files by Google لإضافة مثل هذه الميزة.

ويبدو أن جوجل تعمل مع أندرويد 12 على إضافة إدخال جديد إلى الإعدادات لإظهار مقدار مساحة التخزين التي تشغلها جميع العناصر المهملة.

ويؤدي الضغط فوق هذا الإدخال إلى تشغيل جزء يوضح عدد الملفات التي تم إرسالها إلى سلة المهملات ويسمح أيضًا للمستخدم بإفراغها.

وبالرغم من أنه يمكن للمستخدمين تفريغ المهملات، إلا أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان بإمكان المستخدمين استعادتها أيضًا.

وتسمح ميزة المهملات القادمة في Files by Google للمستخدمين بعرض العناصر المحذوفة أو استعادتها أو حذفها نهائيًا.

ويتم إخفاء العناصر المحذوفة عبر أندرويد عن معظم مديري الملفات حيث يتم تهيئتها بطريقة يفهم بها أندرويد أنه يجب اعتبار الملف مخفيًا.

ويتم تخزين هذه الملفات المحذوفة المخفية في المجلد نفسه حيث كانت موجودة في الأصل بدلاً من نقلها إلى مجلد سلة المهملات على مستوى النظام.

ولا يبدو أن جوجل تخطط لإضافة مجلد سلة المهملات الفعلي في أندرويد 12، بل تخطط لجعل الميزة أكثر بروزًا.

وباختصار، يمكن أن يدعم أندرويد 12 وتطبيق إدارة الملفات من جوجل إرسال الملفات إلى المهملات واستردادها، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أيًا من التطبيقات عبر أندرويد 12 قد يفعل ذلك.