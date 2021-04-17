شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن برنامج Google Earth على تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام برنامج Google Earth بإضافة ميزة الفاصل الزمني إلى النظام الأساسي الشهير ، مما يوفر لمحة عن كيفية تغير المناخ والتحضر وإزالة الغابات من الكوكب على مدار العقود الأربعة الماضية.

وتم إنشاؤها باستخدام 24 مليون صورة أقمار صناعية ، إلى جانب 800 مقطع فيديو منظم وأدلة تفاعلية ، تتيح الميزة للمستخدمين رؤية لقطات متتابعة لأي مكان على هذا الكوكب ، باستخدام مدخلات من وكالة ناسا ، وبرنامج لاندسات التابع للمسح الجيولوجي الأمريكي ، وبرنامج كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي وفقا لما نقلته رويترز.

ويتسبب تغير المناخ في حدوث فيضانات وحالات جفاف وعواصف وموجات حر أكثر تواتراً وشدة مع ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة.

تُظهر أداة Timelapse في Google Earth التغير في السواحل والتوسع المترامى الأطراف في مناظر المدينة والأراضي الزراعية، فضلاً عن الركود المتزامن للأنهار الجليدية والغابات والأنهار.

يُظهر أحد مقاطع الفيديو الانتقال السريع للغابات بالقرب من بوليفيا إلى القرى والمزارع وهو سبب رئيسي لإزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة؛ بينما يُظهر آخر ركود نهر كولومبيا الجليدي في ألاسكا بمقدار 20 كيلومترًا بسبب الاحتباس الحرارى.

حذر العلماء من أن ارتفاع الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحرارى قد يؤدي إلى ظروف مناخية قاسية ومخاطر أعلى من الكوارث الطبيعية.