تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف آيفون 14

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

تسريبات جديدة كشفها خبير شهير في أخبار آبل ، بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول تشكيلة أجهزة آيفون لعام 2022.

ومن المتوقع إطلاق آيفون 13 في وقت لاحق من هذا العام، لكن المحللين يركزون بالفعل على “آيفون 14” حيث يتوقعون أنه سيحدث بعض التغييرات الرئيسية.

وقال المحلل الشهير مينغ تشي كو إن أجهزة آيفون الرائدة لعام 2022 ستستخدم مستشعر 48 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية.

ووفقا لموقع ماك رومرز (Mac Rumors)، يعتقد تشي كو أن هذا سيسمح بالتقاط فيديو بتقنية 8K مثيرة للإعجاب.

ويعتقد المحلل أن أجهزة “آيفون” قد تبدأ باستخدام مستشعرات لميزة التعرف على الوجه (Face ID) المدمجة تحت الشاشة كطريقة للتخلص من النتوء الموجود على الشاشة الأمامية لأجهزة آيفون، والذي قد يختفي تماما مع إصدارات عام 2023.

ومن نظريات تشي كو الأخرى أن خيارات حجم الشاشة في تشكيلة آيفون ستنخفض بحلول عام 2022. وقد لا نرى إنتاج آيفون ميني (iPhone Mini) كما في السنوات السابقة.

ويتوقع تشي كو أن أحجام الشاشات 6.1 بوصات و6.7 بوصات ستبقى موجودة في الهواتف، كما اقترح تشي كو سابقا أننا قد نرى ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع تحت الشاشة في أجهزة آيفون المستقبلية.

وكما هو الحال مع جميع الشائعات والتسريبات، لن نعرف على وجه اليقين مدى مصداقيتها حتى تعلن شركة آبل عنها رسميا.