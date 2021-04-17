تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 27 من أبريل للإعلان الرسمي عن هواتف vivo V21 و V21e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo إعلان تشويقي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 27 من أبريل لكشف النقاب عن هواتف vivo V21 و V21e.

كشفت التسريبات السابقة عن هاتف vivo V21 الذي أعتمد في إندونسيا إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، ولقد نشرت vivo في ماليزيا مؤخراً إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة.

ولقد أكد الإعلان التشويقي الذي نشر في تغريدة على تويتر على خطط Vivo لإطلاق سلسلة من هواتفV21، حيث تقدم لاحقاً هذا الشهر vivo V21 و V21e.

ومن المتوقع أن تقدم Vivo هاتف V21 في السوق الهندي في نفس اليوم، على أن يأتي هاتف V21 بذاكرة عشوائية متغيرة، حيث سيتاح زيادة 3 جيجا بايت رام عن طريق إستخدام السعة لتصل الذاكرة إلى 11 جيجا بايت رام.

أيضاً أشار تقرير إلى أن هاتف V21 يأتي بكاميرة سيلفي تدعم التركيز التلقائي على العين، كما ينطلق الهاتف بسعر 335 دولار أو 279 يورو للأسواق وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن.

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