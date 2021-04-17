DJI تدخل عالم السيارات الذاتية القيادة عبر DJI Automotive

دبي - يزن راشد - كشفت شركة DJI المصنعة للطائرات المستقلة المدنية حديثًا عن DJI Automotive كقسم منفصل داخل الشركة، ووفقًا لمنشور باللغة الصينية فإن هناك المزيد من الأخبار على هذا الصعيد قادمة في معرض شنغهاي للسيارات.

ويركز قسم DJI Automotive على تطوير البحث والإنتاج والمبيعات لأنظمة القيادة المستقلة والمكونات الأساسية ذات الصلة.

وتعمل الشركة على توفير أجهزة استشعار للمركبات الذاتية القيادة لشركات السيارات تحت العلامة التجارية DJI Automotive، إلى جانب مساعدة تلك الشركات على بناء السيارات الذاتية القيادة بأسعار معقولة للمستخدمين.

وبدأت الشائعات حول هذا الأمر بالظهور قبل بضعة أشهر، حيث ذكرت وكالة رويترز في شهر يناير أن الشركة تبني فريقًا هندسيًا للعمل على تقنيات القيادة الذاتية.

وبالرغم من إنها تصنع طائرات مسيرة، لكنها أيضًا شركة تكنولوجيا روبوتية، وتعد بعض تقنيات DJI مناسبة للمركبات الذاتية القيادة.

وتتمحور المركبات الذاتية القيادة حول المستشعرات والبرمجيات أكثر من أي شيء آخر، حيث تحتاجها من أجل استشعار البيئة وتفسير ما تعنيه هذه البيانات واتخاذ القرارات بناءً على ما تلتقطه المستشعرات للمساعدة في توجيه السيارة.

ولدى DJI خبرة هائلة مع المركبات الذاتية القيادة المتمثلة بطائراتها المسيرة، حيث تشمل تلك الطائرات العديد من أجزاء التكنولوجيا المهمة للتنقل في العالم من حولها.

وتأتي منتجات DJI مجهزة بأجهزة استشعار لتجنب العوائق ونظام LiDAR، الذي يتضمن قياس الضوء المنعكس من الليزر لمسح البيئة باستمرار ضمن النطاق.

وتضع DJI هذه التقنيات ضمن منتجات صغيرة وخفيفة الوزن مثل الطائرات المسيرة، كما إنها تطور البرنامج الذي يتماشى مع تلك التقنيات، الذي يفتقر إليه الكثير من مصنعي السيارات.

وتبعًا لذلك، فإن DJI تتمتع بخبرة في العديد من التقنيات الأساسية المطلوبة لمثل هذا المشروع، كما يعمل ضمن DJI ما لا يقل عن 14000 موظف، نصفهم أو أكثر من المهندسين.

وبالرغم من أن الطائرات المسيرة هي خط إنتاجها الرئيسي بوضوح، فإن شركة بهذا الحجم قادرة على دخول الأسواق الناشئة الأخرى.

وتمتلك الشركة أيضًا شراكة مع Livox، إحدى الشركات المصنعة لأنظمة LiDAR، التي كشفت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 النقاب عن وحدات LiDAR جديدة مخصصة للاستخدام في المركبات الذاتية القيادة.