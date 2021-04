إدوارد سنودن يبيع NFT مقابل 5.4 ملايين دولار

دبي - يزن راشد - أصبح إدوارد سنودن أحدث شخص معروف يدخل في جنون الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وهو عنصر رقمي فريد من نوعه موجود عبر شبكة البلوك تشين ويضمن تسجيلًا دقيقًا للملكية والأصالة.

ويبدو أن الجميع يسارع في هذه الأيام للاستفادة من جنون المقتنيات الرقمية.

وباع سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA والمبلغ عن المخالفات، قطعة فنية تمثل صورة شخصية رقمية بعنوان ابق حرًا على أنها NFT مقابل 5.4 ملايين دولار من عملة الإيثيريوم المشفرة.

وتتكون الصورة من صفحات من قرار محكمة الاستئناف الأمريكية التاريخي الذي قضى بأن أنشطة المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي الأمريكية الواسعة النطاق لسجلات الهاتف تنتهك القانون.

وسلط سنودن الضوء على هذه الممارسة في عام 2013 من خلال تسريب أسرار سرية لوكالة الأمن القومي للصحفيين.

وتم التقاط صورة سنودن في الأصل بواسطة المصور بلاتون، الذي منح الإذن لاستخدامها عبر NFT، وذلك وفقًا لوصف القطعة في مؤسسة سوق الفن عبر الإنترنت.

وتم بيع NFT مقابل 2224 عملة إيثريوم، بقيمة تزيد قليلاً عن 5.4 ملايين دولار، وتذهب جميع عائدات هذا البيع إلى مؤسسة حرية الصحافة، وهي منظمة غير ربحية تطور أدوات مفتوحة المصدر للمبلغين عن المخالفات وتعمل على حماية الصحفيين من المتسللين الذين ترعاهم الدولة والمراقبة الحكومية، وقاد سنودن المنظمة كرئيس منذ عام 2017.

و We have a winner, internet friends. I want to extend a very special thanks to everyone who followed this over the last 24 hours, and the deepest gratitude from EVERYONE at our @FreedomofPress to those who bid on our charity event. You help us make a better world. Stay free! https://t.co/A5SJDs5Sjp — Edward Snowden (@Snowden) April 16, 2021 سنودن عبر منصة تويتر: أود أن أتقدم بشكر خاص جدًا لكل من تابع هذا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كما أود أن أتقدم بأعمق امتنان من الجميع في مؤسسة حرية الصحافة لأولئك الذين قدموا عطاءات في حدثنا الخيري، أنتم تساعدونا في صنع عالم أفضل، والبقاء أحرار.

ويواجه سنودن عدة تهم جنائية في الولايات المتحدة بموجب قانون التجسس لعام 1917 لتسريبه معلومات سرية حول برامج المراقبة العالمية والمحلية التابعة لوكالة الأمن القومي.

وشمل التسريب مجموعة كبيرة مكونة من مليارات المكالمات الهاتفية المحلية والرسائل النصية في الولايات المتحدة، وهي ممارسة تم الحكم عليها لاحقًا بأنها غير دستورية ردًا على دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

ولتجنب الملاحقة القضائية، فر سنودن إلى روسيا في عام 2013، حيث لا يزال حتى يومنا هذا، ومنحته السلطات الروسية في البداية حق اللجوء المؤقت، وحصل على الإقامة الدائمة اعتبارًا من العام الماضي.