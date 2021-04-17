شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدوارد سنودن يبيع NFT بأكثر من 5.4 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن بيع إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA، رمزًا غير قابل للاستبدال NFT بحوالي 5.4 مليون دولار من عملة الإيثيريوم المشفرة وفقًا لما نقله موقع the verege.

وNFT عبارة عن عمل فني يعرض صورة لوجه سنودن مصنوعة من صفحات قرار محكمة الاستئناف الأمريكية الذي قضى بأن برنامج المراقبة الجماعية الذي كشف عنه سنودن قد انتهك القانون الأمريكي، الصورة تسمى "ابق حراً".

ومع ذلك، فإن الأرباح لن تذهب إلى سنودن لكنها تهدف إلى إفادة مؤسسة حرية الصحافة التى يتولى منصب رئيسها. ويضم مجلس إدارتها الممثل جون كوزاك والمبلغ عن المخالفات دانيال إلسبيرج والكاتب جلين جرينوالد.

قال سنودن في بيان صادر عن مؤسسة حرية الصحافة: "يمكن أن تلعب التطبيقات الناشئة للتشفير دورًا مهمًا في دعم حقوقنا". "سيؤدي هذا المزاد إلى تطوير استخدامات التشفير القيّمة والمحمية للخصوصية ، لحماية حرية الصحافة وخدمة الجمهور."

قام سنودن ، الذي يعيش حاليًا في موسكو ، بنسخ معلومات بالغة السرية من وكالة الأمن القومي وقدمها إلى جرينوالد والمخرجة الوثائقية لورا بويتراس في عام 2013.

والمقالات المستندة إلى معلومات سنودن، المنشورة في الجارديان وواشنطن بوست فازت بجائزة بوليتسر للخدمة العامة.

وفي عام 2020 بعد سبع سنوات من تمرير سنودن لوثائقه إلى جرينوالد وبويتراس ، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة بأن المراقبة الجماعية لسجلات هواتف الأمريكيين غير قانونية.

وإدوارد سنودن هو أمريكي ومتعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم إلى الصحافة.

وفي يونيو 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الجارديان وصحيفة الواشنطن بوست.