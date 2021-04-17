شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Car Thing .. مشغل الوسائط الذكى من منصة الموسيقى سبوتيفاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سبوتيفاي مؤخرا وبشكل رسمى عن جهازها الجديد داخل السيارة والذى يعرف بـ Car Thing، حيث يأتى المشغل الذكى مزودًا بدعم الأوامر الصوتية “Hey Spotify” بالإضافة إلى مقبض وشاشة تعمل باللمس وأزرار معدة سابقًا لعناصر التحكم.

وتعاملت سبوتيفاي مع فكرة المنتجات المادية فى الماضي، لكن Car Thing يمثل أول جهاز فعلى لها، كما اهتمت الشركة بالأجهزة منذ سنوات، وفكرت ذات مرة بالمصابيح الموسيقية، لكنها ظلت تركز على خدمة بث الموسيقى، مما ساعدها على أن تصبح المنصة الكبرى فى العالم مع أكثر من 345 مليون مستمع على مستوى العالم.

ويتيح لك Car Thing، المتاح حاليًا للمستخدمين المؤهلين فى الولايات المتحدة، تشغيل الملفات الصوتية المفضلة لديك بشكل أسرع، وقالت سبوتيفاي: يظل تركيزنا على أن نصبح المنصة الصوتية الأولى فى العالم، وليس على إنشاء الأجهزة، لكننا طورنا Car Thing لأننا رأينا حاجة من مستخدمينا، الذين فقد الكثير منهم تجربة الاستماع السلسة والمخصصة داخل السيارة.

وأوضحت سبوتيفاي أنها لا تحاول التنافس مع أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة، لكن جهازها يمكن أن يكون بديلاً لبعض المستخدمين، حتى بالنسبة إلى CarPlay و Android Auto، لكن لا يقدم الجهاز وظائف خارج مجال الصوت، مثل: CarPlay و Android Auto، لكن سبوتيفاي تتنافس من أجل المزيد من الاستخدام فى المركبات.