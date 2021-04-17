تكنولوجيا: رصد هاتف سامسونج Galaxy A22 4G في قاعدة بيانات BIS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة بعنوان Galaxy A22 4G، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات BIS في الهند إستعداداً للإعلان المرتقب.

قدمت سامسونج خلال الفترة الماضية كلاً من هواتف Galaxy A72، و Galaxy A52 وأيضاً هاتف Galaxy A32، ومن جديد تخطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة Galaxy A بتكلفة أقل.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy A22 4G مع إصدار 5G من الهاتف، ولقد رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-A225F في موقع BIS الهندي.

أيضاً لم تكشف التسريبات عن الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار عدا دعم الهاتف لاثنان من شرائح SIM، من جانب أخر رصد نموذج SM-A225F في قاعدة بيانات HTML5 حيث يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy A22 4G يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم أحدهما عمق التصوير.

كما يأتي الهاتف وفقاً للتوقعات بكاميرة أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الهاتف بألوان الرمادي، الأبيض، الأخضر والبنفسجي، أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 700 أو Dimensity 720، أو قد يدعم الهاتف رقاقة كوالكوم Snapdragon 480 5G.

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