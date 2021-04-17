شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعود للعمل مرة أخرى بعد توقف كامل بسبب عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للعمل مرة أخرى بكفاءة، بعد فترة من التوقف بسبب عطل تقنى وفنى، استمر لفترة طويلة، الأمر الذى بدأ بتوقف جزئى فى الموقع، ثم تحول إلى توقف كامل فى جميع خدمات الموقع عن المستخدمين حول العالم، بما فى ذلك الدخول أو إضافة التغريدات عبر الحسابات.

وعاد "تويتر"، للعمل بكامل كفاءته بعد إصلاح العطل الفنى، وعاد المستخدمون للتغريد مرة أخرى عبر حساباتهم الشخصية.

وتعرض موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم السبت، لعطل فنى أدى لتوقف المنصة بشكل كامل، تاركًا الآلاف من المستخدمين دون إمكانية الوصول والتغريد عبر حساباتهم، حيث يظهر عدم تحميل التغريدات أو كتابتها، ويتم تسجيل الخروج تلقائيا، وعند إعادة التسجيل تظهر كلمة “error”.

وسبق هذا، تعرض موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لعطل فنى، تاركًا 40 ألف مستخدم دون إمكانية الوصول والتغريد، عبر الشبكة الاجتماعية، وفقًا لصحيفة "ميرور البريطانية".

وبدأ مستخدمو الموقع فى الإبلاغ عن المشكلات قبل 6 ساعات تقريبا، حيث أكد الكثير من المستخدمين أن التغريدات لا يتم تحميلها والبعض قال إنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وقال حساب الدعم الفنى لموقع تويتر إنه يعمل الآن على حل المشكلة، وكتب حساب الدعم الفنى فى تغريدة: "ربما لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون أونلاين قريبا".