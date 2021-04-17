شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الرقابة على فيسبوك يؤجل موقفه من قرار "حظر ترامب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الرقابة على Facebook، المنظمة شبه القضائية التي أنشأها فيسبوك لمراجعة خيارات الاعتدال الصعبة، أن قرارها بشأن حظر الرئيس الأمريكى السابق ترامب من Facebook و Instagram سيحدد فى الأسابيع المقبلة" وفقا لما نقله موقع the verege.

وتم تأجيل القرار الذي كان من المفترض أن يستغرق 90 يومًا، حتى يتمكن مجلس الإدارة من مراجعة أكثر من 9000 تعليق تم تلقيه حول القضية.

وحظر Facebook ترامب من منصاته بعد تمرد 6 يناير في مبنى الكابيتول، وظل ترامب ممنوعًا من الخدمات، كما تم حظر محاولاته للظهور في مقاطع فيديو على صفحات أطفاله. لكن الحظر كان دائمًا "إلى أجل غير مسمى"، والأمر متروك الآن لمجلس الإشراف الجديد على Facebook لتحديد حول متى وكيف يمكن السماح لترامب بالعودة، إذا حدث ذلك.

ويتكون المجلس من لجنة دولية من المحامين وخبراء الكلام ومن المفترض أن يقدم تقييمًا مستقلًا وملزمًا لقرارات الإشراف على Facebook. (يمكن لأي شخص أن يستأنف أمام مجلس الإدارة ، لكن هذا ليس ضمانًا بأن يتم اتخاذ أي قضية).

حكم المجلس بالفعل في عدد قليل من القضايا - بعضها بطرق مفاجئة - لكن قرارًا إما بإعادة ترامب إلى منصبه أو إبعاده عن Facebook سيكون تم فحصه بشدة من خلال الضغط على Facebook و Mark Zuckerberg لإلغاء هذا القرار بغض النظر عن السبب.