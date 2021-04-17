شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: خدمة Starlink للإنترنت ستكون "متنقلة بالكامل" بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر
وغرد Elon Musk بأن محطات Starlink الحالية كبيرة جدًا بالنسبة لمركبات Tesla ، وأن الفكرة تستهدف الطائرات والمركبات الترفيهية والشاحنات والسفن.
وقال Elon Musk إن خدمة Starlink للإنترنت يجب أن تكون "متنقلة بالكامل" بحلول نهاية هذا العام.
وسيكون هذا تغييرًا كبيرًا لـ Starlink ، والذي لا يسمح في الوقت الحالي للعملاء بنقل الأجهزة الموجودة من عنوان إلى عنوان - إذا كان بإمكانك الدخول إلى الإصدار التجريبي ، فإن نماذج الاشتراك واضحة أن الخدمة مقصورة على الموقع الذي تدخله. يأتى ذلك لأن كوكبة القمر الصناعي Starlink لم يتم بناؤها بالكامل بعد ، لذا فهي ليست قيدًا دائمًا ، لكنها لا تزال قيدًا اليوم ، والتي أوضحها Elon مرة أخرى اليوم في تغريدة:
ويعد الوعد بإنترنت عبر الأقمار الصناعية سريعًا وموثوقًا يمكنه التنافس مع احتكارات النطاق العريض المتنوعة في أمريكا أمرًا مغريًا للغاية.