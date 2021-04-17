شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: خدمة Starlink للإنترنت ستكون "متنقلة بالكامل" بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، عن أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink الجديدة من SpaceX في فترة اختبار تجريبية محدودة للغاية في الوقت الحالي، وقدمت SpaceX طلبًا إلى FCC لمكونات Starlink التي من شأنها أن تسمح للخدمة بالعمل على المركبات المتحركة الكبيرة وفقا لما نقله موقع the verege عن CNBC.

وغرد Elon Musk بأن محطات Starlink الحالية كبيرة جدًا بالنسبة لمركبات Tesla ، وأن الفكرة تستهدف الطائرات والمركبات الترفيهية والشاحنات والسفن.

وقال Elon Musk إن خدمة Starlink للإنترنت يجب أن تكون "متنقلة بالكامل" بحلول نهاية هذا العام.

وسيكون هذا تغييرًا كبيرًا لـ Starlink ، والذي لا يسمح في الوقت الحالي للعملاء بنقل الأجهزة الموجودة من عنوان إلى عنوان - إذا كان بإمكانك الدخول إلى الإصدار التجريبي ، فإن نماذج الاشتراك واضحة أن الخدمة مقصورة على الموقع الذي تدخله. يأتى ذلك لأن كوكبة القمر الصناعي Starlink لم يتم بناؤها بالكامل بعد ، لذا فهي ليست قيدًا دائمًا ، لكنها لا تزال قيدًا اليوم ، والتي أوضحها Elon مرة أخرى اليوم في تغريدة:

ويعد الوعد بإنترنت عبر الأقمار الصناعية سريعًا وموثوقًا يمكنه التنافس مع احتكارات النطاق العريض المتنوعة في أمريكا أمرًا مغريًا للغاية.