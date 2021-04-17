فيسبوك تؤجل قرارها بشأن عودة ترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية، عن تأجيل قرارها بشأن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى موقعي فيسبوك وأنستغرام.

وتم حظر ترامب من استخدام فيسبوك في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في 16 يناير، بعد أن تحولت المظاهرات إلى أحداث عنف لمنع الهيئة الناخبة من استكمال عد الأصوات لصالح منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن.

وقال مجلس الرقابة في فيسبوك، إن التأخير يرجع إلى الوقت الذي استغرقته مراجعة أكثر من 9 آلاف رد عام على القضايا المثارة بشأن منشورات ترامب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عالمية.

وكان من المقرر أن يُتخذ القرار في الأصل بحلول 21 أبريل/نيسان. وفي بيان على موقع تويتر، قال المجلس إنه سيتخذ قرارا “في الأسابيع المقبلة”.

وسيكون الحكم أكبر قرار يتعين على مجلس الرقابة اتخاذه منذ أن بدأ بالنظر في القضايا العام الماضي.

وأنشئ مجلس الرقابة للبت في قرارات فيسبوك الصعبة أو المثيرة للجدل بشان التدخل بتعديل المنشورات على الموقع.

وغالبا ما يشار إلى المجلس المكون من 20 عضوا، الذي أنشأه رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، باسم “المحكمة العليا لفيسبوك”.

ويتكون المجلس من صحفيين ونشطاء حقوقيين ومحامين وأكاديميين، وسبق لها أن حكمت في تسع قضايا.