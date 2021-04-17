مايكروسوفت تطلق وضع الأطفال الجديد Kids Mode

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - أطلقت شركة مايكروسوفت وضع الأطفال الجديد Kids Mode المدمج مباشرة في متصفح مايكروسوفت إيدج لنظامي التشغيل ويندوز وماك بصفته خيارًا مجانيًا سهل التفعيل ولا يتطلب الكثير من الجهد من الآباء لإدارته.

ويمكن تمكين وضع الأطفال عن طريق تحديده من خيار حساب متصفح مايكروسوفت إيدج، مما يسمح للأطفال بالوصول إلى المواقع المعتمدة فقط.

وقالت مايكروسوفت: إنها بيئة مجانية ومحمية عبر الإنترنت للأطفال من سن 12 عامًا وما دون ذلك مما يمنح الآباء راحة البال عندما يتصفح أطفالهم الويب عبر جهاز مشترك.

وصممت مايكروسوفت وضع الأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعطاء الآباء حاسب محمول لطفل من أجل السماح له بتصفح الويب.

وبمجرد تشغيل وضع الأطفال، هناك خيار للاختيار ما بين 5 إلى 8 سنوات أو 9 إلى 12 عامًا، وتشمل الفئات العمرية أعلى مستوى من منع التتبع والبحث الآمن الصارم لتصفية النصوص والصور ومقاطع الفيديو من عمليات البحث.

وقدمت مايكروسوفت 70 موقعًا شهيرًا للأطفال في قائمة السماح التلقائي، لكن يتعين على الآباء إضافة أي مواقع إضافية بشكل فردي.

ويقيد هذا الوضع اختصارات لوحة مفاتيح ويندوز الشائعة لمنع الأطفال من الخروج منه، ويتعين على الشخص البالغ إدخال البيانات اللازمة للخروج من الوضع والعودة إلى التصفح العادي.

وإذا حاول الطفل عرض موقع غير موجود بالقائمة، فهناك صفحة حظر حيث يمكنه طلب الإذن من الشخص البالغ.

وبالنظر إلى أنه يركز على الخصوصية ضمن الجهاز المحدد، فإن وضع الأطفال لا يتطلب حساب مايكروسوفت، ولن يزامن قائمة مواقع الويب المعتمدة عبر الأجهزة.

وتشتمل الفئة العمرية الأعلى من 9 إلى 12 عامًا أيضًا على خلاصة أخبار عبر صفحة علامة التبويب الجديدة في وضع الأطفال، مع مقالات منظمة من MSN للأطفال.

وتركز المقالات على العلوم والحقائق الممتعة والحيوانات بدلاً من الأحدث حول الوباء أو الجغرافيا السياسية.

وبمجرد تمكين وضع الأطفال، هناك أيضًا خيارات لتخصيص السمات والألوان وخلفية علامة التبويب الجديدة.

وتعاونت مايكروسوفت مع ديزني وبيكسار لتقديم سمات خاصة، مثل: The Little Mermaid و Finding Nemo، وغيرها الكثير.

وقالت الشركة: عندما نظرنا إلى عروض تصفية المحتوى الأخرى الموجودة في السوق، وجدنا باستمرار أن معظمها يتطلب عملية اشتراك طويلة جدًا أو اشتراكًا، ولا تقدم أي شيء يلبي احتياجات الأطفال.