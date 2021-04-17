تكنولوجيا: سوارة Fitbit Luxe الذكية تنطلق قريباً بشاشة OLED وإطار معدني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Fitbit لإطلاق إصدارها الجديد من السوارات الذكية Fitbit Luxe ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم السوارة المميز من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الإختيارات المتاحة في ألوان السوارة الذكية.

كانت شركة Fitbit قد قدمت للأسواق مؤخراً السوارة الذكية المخصصة للأطفال Ace 3، وفي تسريبات جديدة جاءت عبر WinFuture كُشِف عن مجموعة من الصور المسربة لإصدار الشركة القادم Fitbit Luxe.

تتميز سوارة Fitbit Luxe الذكية بتصميم أنيق مع ثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأبيض، وأيضاً الوردي، كما صمم إطار السوارة الذكية من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تدعم سوارة المعصم التبديل السريع عبر مشبك.

أيضاً تأتي Fitbit Luxe بشاشة OLED ملونة، إلا أن التسريبات لم توضح دقة العرض في الشاشة، بينما توضح الصور المسربة بعض من مميزات السوارة الذكية التي تدعم تدريبات التنفس، ورصد معدل ضربات القلب، مع رصد حالة المستخدم أثناء النوم، ودعم تتبع نشاط المستخدم في بعض الأنماط الرياضية.

كما تدعم سوارة Fitbit Luxe رصد معدل الإجهاد، أيضاً تأتي بميزة مقاومة الماء لدعم المستخدم في تمارين السباحة، من جانب أخر تأتي سوارة Fitbit Luxe دون نظام GPS مدمج، إلا أنها تدعم تحديد الموقع عبر الإتصال بنظام GPS على الهاتف.

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