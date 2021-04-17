تكنولوجيا: عروض رمضانية مميزة لمدة يوم واحد فقط من أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما أعتدنا، يقدم متجر أمازون عروض وخصومات على كافة المنتجات المعروضة بما في ذلك المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية بشكل عام. وفي هذه المقالة سنعرض لكم أهم وأفضل عروض أمازون السعودية لشهر رمضان هذا العام.

حامل أجهزة لوحية من سمابرو لأجهزة آيباد وسامسونج تاب وغيرهم

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

متوافق مع جميع أنواع أجهزة الآيباد والتابلت والقارئ الالكتروني؛ بما في ذلك آيباد برو/آيباد ميني/آيباد 12.9 بوصة و11 بوصة و10 بوصة و9.5 بوصة و 7 بوصة/آيباد اير/ امازون كيندل/تابلت هواوي/سامسونج تاب وجميع الأجهزة اللوحية من 6 إلى 15 بوصة.

يسمح لك بحمل الجهاز اللوحي للاستمتاع بمشاهدة الأفلام والفيديوهات، او التصفح على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والصور بشكل رأسي أو أفقي، والقراءة وحضور الاجتماعات والدروس اونلاين وكتابة الملاحظات والرسم بكل سهولة وراحة.

يوفر حماية وأمان مع القاعدة المصنعة من صفائح الألومنيوم الصلبة ذات الجودة العالية والتي تجعلها ثابتة في مكانها.

مزودة بوسائد مطاطية لتعزز حماية جهازك من الخدوش والانزلاق والحركة والاهتزاز.

مزود بذراعين متحركة لتعديل زاوية الانحناء لدرجة مناسبة لعينك بارتفاعات مختلفة بشكل يريح الرقبة ويخفف من اجهادها.

قابل للطي لحمله معك في الحقيبة لأي مكان.

للشراء: https://amzn.to/32ln3Mj

حافظة حماية نحيفة وخفيفة الوزن لجهاز Galaxy Tab A7 حجم 10.47 بوصة

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

مناسبة للجهاز اللوحي سامسونج جالكسي تاب A7 حجم 10.4 بوصة إصدار عام 2020 موديل (SM-T500/505/507).

مزودة بخاصية السكون والاستيقاظ التلقائي بحيث يمكن ان تقوم الحافظة بإيقاظ الجهاز أو إطفاءه بشكل أوتوماتيكي عند فتح الغلاف او غلقه.

مصنعة من جلد البولي يوريثين عالي الجودة، مع جزء داخلي من ألياف مايكروفايبر وغطاء خلفي ناعم من مادة البولي يوريثين الحراري.

توفر الحافظة للجهاز حماية جيدة ضد السقوط والصدمات بفضل المواد عالية الجودة.

لا توجد حواف حول الشاشة مما يسمح بالتقليب السريع دون أية مشاكل.

بها فتحات دقيقة لسهولة الوصول إلى جميع المزايا وعناصر التحكم.

يوفر لك غطاء الحماية المزود بمسند ثلاثي الطيات تجربة أكثر راحة في المشاهدة والنقر.

للشراء: https://amzn.to/3e3wFkk

حافظة حماية لجهاز iPad Air 4

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

مصممة لجهاز آيباد اير الجيل الرابع 10.9 بوصة (2020) مع فتحات دقيقة وأزرار سهلة الضغط.

بها زوايا قابلة للتعدي مع اتصال مغناطيسي قوي لإنشاء حامل شاشة مستقر لجهاز آيباد اير 10.9 بوصة 2020.

يتم توفير زاويتين لتلبية احتياجات المشاهدة والكتابة وسائل الترفيه الأخرى.

مزودة بحامل قلم أبل (الجيل الثاني) مدمج وشحن جانبي.

مزودة بغطاء ذكي مغناطيسي يدعم خاصية الاستيقاظ والنوم التلقائي ويوفر المزيد من الطاقة ويجعل بطارية الجهاز تدوم طويلاً.

تأتي بكلاسيكي واحترافي: يأتي الجزء الداخلي مصنع من المايكروفايبر الناعم في حين تم تصنيع الجزء الخارجي من جلد البولي يوريثين الفاخر ليمنحك حماية رائعة لجهازك.

للشراء: https://amzn.to/3x5h78y

موزع صوت 3.5 ملم للحواسب من UGREEN

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

محول 3.5 ملم من سماعة الرأس إلى الحاسب يسمح بتوصيل سماعات الرأس (الصوت والميكروفون) بجهاز الحاسب المكتبي او الحاسب المحمول.

مزود بمنفذين: منفذ لمقبس سماعة الرأس في جهاز الكمبيوتر أو الحاسب المحمول، والآخر لمقبس الميكروفون على جهاز الكمبيوتر أو الحاسب المحمول.

مصنع من نحاس وخالٍ من الأكسجين، وهو يوفر أقصى قدر من التوصيل والمتانة.

تصميم مدمج لأقصى قابلية للحمل.

للشراء: https://amzn.to/3gu8yyf

ستاند مكتبي لجميع أنواع الهواتف والأجهزة اللوحية من SMAPRO

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

ملائم لجميع أنواع الهواتف الذكية، آيفون، آيفون بلس/ماكس، وهواتف سامسونج جالكسي/نوت، سوني، هواوي، ال جي، جوجل، أونور، ون بلس، ناينتينتدو سويتش، والأجهزة اللوحية ذات حجم 10.5 بوصة.

يمكنك تعديل زاوية الانحناء بالدرجة المناسبة لك لعمل محادثات الصوت والصورة بكل راحة، ومشاهدة الفيديوهات والصور، وتصفح اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي في تجربة مميزة وفريدة من نوعها.

يمكنك حمله معك بكل سهولة دون أخذ حيز كبير.

مصنع من مادة الألومنيوم الصلبة ذات الجودة العالية والتي تجعله ثابت في مكانه وقوي في أدائه بحيث يحمل جهازك بكل ثبات وقوة.

مزود بوسائد مطاطية لحماية الجهاز من الخدوش.

يضم وسائد مطاطية بالأسفل مما يجعله ثابت في مكانه ويحميه من الانزلاق والحركة.

للشراء: https://amzn.to/32mBW0Y

محول USB إلى 3.5 مم من UGREEN

خصم بنسبة 20%

المواصفات:

مقسم شاحن الصوت USB-C أثنين في واحد 2 في 1: يحول من USB إلى مقبس 3.5 ملم.

متوافق مع الهواتف والأجهزة اللوحية المزودة بنفذ USB-C.

يتيح لك الاستماع إلى الموسيقى أثناء الشحن.

يدعم الميكروفون أيضًا ووظائف التحكم المدمجة (مثل الصوت +/-، والأغنية التالية أو السابقة).

يوفر جودة صوت مذهلة حيث يعتمد على شريحة DAC لإنتاج صوت خارجي بمعدل 24 بت/96 كيلو هرتز وصوت داخلي بمعدل 16 بت/48 كيلو هرتز، وكذلك تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء أكثر من 110 ديسيبل، وتقليل معدل نطاق التردد والحفاظ على جودة الصوت الأصلية.

شاحن سريع بقوة 30 واط.

للشراء: https://amzn.to/3trwYvQ

بطاقة صوت ستيريو خارجية بمنفذ USB من UGREEN

خصم نسبة 20%

المواصفات:

يوفر الحماية لهاتفك ضد التداخل الكهرومغناطيسي واستقرار أفضل بجودة الصوت.

مناسب لـ لـ Skype / ICQ / Google Hangouts / TeamSpeak ومناسب أيضًا كمصدر صوت ثان للتشغيل المتزامن لمكبرات الصوت وسماعات الرأس.

لا يتطلب محرك للتشغيل.

متوافق مع Windows 10 / 98SE / ME / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7/8 / Linux / Mac OSX / PS4 / Google Chromebook / Windows Surface Pro 3 / Raspberry Pi.

متوافق مع محول USB إلى الصوت.

للشراء: https://amzn.to/2Q2EnTY

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