تحذير من ظاهرة فلكية نادرة يمكن أن تسبب العمى

الشارقة - اميمة ياسر -

حذرت الجمعية الفلكية بجدة، من ظاهرة فلكية نادرة ستحدث اليوم السبت ومن الممكن أن تسبب العمى.

وقال ماجد أبوزهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للجمعية بموقع "فيس بوك"، فإن الكرة الأرضية اليوم، السبت 17 إبريل، ستشهد مرور القمر أمام المريخ في ظاهرة نادرة تسمى "الاحتجاب".

وأوضح أبو زهرة أن هذه الظاهرة تأتي بعد 5 أيام من وصول القمر منزلة الاقتران، مشيرا إلى أنه سيكون مضاء بنسبة 24%، وسيختفي المريخ خلف الجانب غير المضاء من القمر ويعود للظهور من خلف الجانب المضيء.

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة على ضرورة توخي الحذر الشديد عند توجيه المناظير أو التلسكوبات إلى السماء عندما تكون الشمس فوق الأفق، كون القمر سيكون قريبًا نسبيًا من الشمس، فحتى نظرة سريعة على الشمس من خلال التلسكوب أو المنظار يمكن أن تؤدي إلى تلف العين بشكل دائم والتسبب في العمى، لذلك يجب عدم المحاولة أبدًا القيام بمثل هذا الرصد النهاري دون اتخاذ الاحتياطات.

وعن مناطق رؤية تلك الظاهرة أوضح أن الاحتجاب سيكون مرئيًا من جنوب شرق آسيا في منطقة تمتد من شرق الهند، عبر بنغلاديش وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وفيتنام، أما في أقصى الغرب سيحدث الاحتجاب بسماء شبه الجزيرة العربية، والسودان والصومال وجيبوتي في وضح النهار، ما يعني أن الاحتجاب غير مرئي بالعين المجردة، أما بقية المناطق في الوطن العربي فستكون خارج حدود منطقة الاحتجاب.

وأشار أبوزهرة إلى أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض، نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على الموقع الدقيق للراصد بسبب (اختلاف المنظر) الكبير؛ يختلف موقع القمر، كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة مرات قطر البدر.

وأوضح أنه لا يمكن رصد الاحتجاب وقت حدوثه في كامل الأرض، فإذا تراصف القمر ليمر أمام جسم معين للراصد على أحد جوانب الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض.