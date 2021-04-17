شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرباح ألعاب الهواتف المحمول بكوريا الجنوبية ترتفع لـ1.66 تريليون وون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت معاملات ألعاب الهواتف المحمولة فى كوريا الجنوبية مستوى قياسيا فى الربع الأول من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات يوم الأربعاء، وسط انتشار الألعاب عبر الإنترنت بسبب الوباء.

وبحسب وكالة الانباء "يونهاب"، سجلت معاملات ألعاب الهواتف المحمولة 1.66 تريليون وون (1.48 مليار دولار أمريكي) فى الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، مقارنة بـ 1.48 تريليون وون فى العام السابق، وفقًا لشركة "IGAWorks" لتتبع برامج الأجهزة المحمولة، التى راجعت البيانات من 40 مليون من الأجهزة الذكية التى تعمل بنظامى "iOS" من آبل و"أندرويد" من جوجل.

وقالت الشركة إن لعبة الركض بلا توقف "Cookie Run: Kingdom" كانت الأكثر شعبية بين المستخدمين فى مارس حيث سجلت 3.06 مستخدما نشطا، وتلتها لعبة الحرب "Brawl Stars" التى سجلت 2.03 مليون مستخدم، ولعبة السباق "KartRider Rush+‎" التى سجلت 1.98 مليون مستخدم.

ويشير مصطلح المستخدم النشط إلى المستخدم الذى يتفاعل مع اللعبة أو البرنامج لمرة واحدة على الأقل خلال الشهر.

ومن ناحية أخرى، احتلت لعبة "Lineage M" للشركة الكورية الجنوبية العملاقة "NCSOFT" المرتبة الأولى من حيث المبيعات فى شهر مارس، حيث سجلت مبيعات بقيمة 70.26 مليار وون، وتلتها لعبة "Lineage 2M" بقيمة 55.49 مليار وون، ولعبة "Cookie Run: Kingdom" بقيمة 20.02 مليار وون.

وقد شهدت لعبة "Cookie Run: Kingdom" نموا سريعا فى عدد المستخدمين بعد إصدارها فى 21 يناير من هذا العام، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا أكثر من 1.2 مليون فى الشهر الماضي.

وشكلت الإناث ما نسبته 57.4% من إجمالى المستخدمين فى مارس، وفقًا لشركة "IGAWorks".