شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتوقف بشكل كامل بسبب عطل فنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لعطل فنى أدى لتوقف المنصة بشكل كامل، اليوم السبت، تاركًا الآلاف من المستخدمين دون إمكانية الوصول والتغريد عبر حساباتهم، حيث يظهر عدم تحميل التغريدات أو كتابتها، ويتم تسجيل الخروج تلقائيا، وعند إعادة التسجيل تظهر كلمة “error”.



عطل تويتر

وفى وقت سابق من اليوم، تعرض موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لعطل فنى، تاركًا 40 ألف مستخدم دون إمكانية الوصول والتغريد، عبر الشبكة الاجتماعية، وفقا لصحيفة "ميرور البريطانية".





وبدأ مستخدمو الموقع فى الإبلاغ عن المشكلات قبل 6 ساعات تقريبا، حيث أكد الكثير من المستخدمين أن التغريدات لا يتم تحميلها والبعض قال إنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى التطبيق.

وقال حساب الدعم الفنى لموقع تويتر إنه يعمل الآن على حل المشكلة، وكتب حساب الدعم الفنى فى تغريدة: "ربما لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم، نحن نعمل على إصلاح مشكلة وستعودون أونلاين قريبا".

وأبلغ حوالى 40 ألف مستخدم على تويتر عن مشكلات فى موقع التواصل الاجتماعى قبل 6 ساعات، وفقًا لموقع مراقبة انقطاع التيار Downdetector.com.

كما نشر الموقع أيضًا "خريطة انقطاع الخدمة على موقع تويتر، والتى تُظهر المشكلات التى تم الإبلاغ عنها من قبل الأشخاص فى جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.