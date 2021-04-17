شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لطرح ساعتها الذكية Pixel Watch .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة جوجل لطرح ساعتها الذكية Pixel Watch هذا العام، لكن ليس من المؤكد أن الساعة الذكية القادمة المزعومة سيتم تشغيلها بواسطة نظام التشغيل الخاص بشركة جوجل للأجهزة القابلة للارتداء، Wear OS.

ويبدو أن هذا دفع جوجل إلى تجديد متجر Wear OS Play Store الذى يقول الكثيرون إن الشركة كانت تهمشه لفترة طويلة، ووفقًا لتقرير فى 9to5google، قامت جوجل بتجديد الصفحة المقصودة لمتجر Wear OS Play المخصص "لإعطاء أهمية أكبر للتطبيقات المميزة وواجهات الساعة على النظام الأساسى القابل للارتداء".

وأضافت جوجل الشهر الماضى أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى المتجر، مضيفة المزيد من الخيارات للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة جوجل Wear OS، حيث يعمل Wear OS من جوجل مع الهواتف التى تعمل بأحدث إصدار من Android (باستثناء إصدار Go والهواتف التى لا تحتوى على متجر جوجل Play) و Apple iOS.

ما هى التغييرات فى Wear OS

أضافت جوجل بعض الألوان والشهرة بشكل أكبر للأقسام التى تتضمن" تطبيق مميز "و" تطبيقات لمساعدتك على البدء "و" وجوه مشاهدة مميزة "بأقسام رأس ملونة تساعد فى التمييز، كما تم ضم الأقسام الأساسية الجديدة " Must- have tools، "ألعاب على Wear OS"، "تطبيقات الموسيقى والراديو"، "تطبيقات اللياقة"، "تطبيقات المالية"، و "تطبيقات الطقس"، وفقًا لتقرير التغييرات التى تم إجراؤها.

وتحتوى الصفحة الجديدة أيضًا على أقسام مفقودة من "أهم الإعلانات المجانية" و "أعلى الأرباح" و "المحتويات الشائعة" و "أعلى الأرباح"، وقد ورد أن صفحات الأقسام أيضًا حصلت على مظهر جديد، وبالنسبة إلى كيفية تأثير التغييرات على المستخدمين، "قد تساعدك فى العثور على المزيد من التطبيقات لتثبيتها على ساعة يدك، لكنها لا تؤثر كثيرًا على قابلية الاستخدام بشكل عام"، كما يقول التقرير.