شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة تويتش تزيل 7.5 مليون حساب وهمى .. وتخفض عدد المتابعين والمشاهدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة تويتش لبث الألعاب بإلغاء أكثر من 7.5 مليون حساب "بوت"، والتى كانت وراء زيادة أعداد المتابعين والمشاهدين من أجهزة البث، حيث قامت منصة الألعاب المملوكة لشركة أمازون بالتغريد بنفس الطريقة، حيث قالت أنه تتم إزالة الحسابات وأن مستخدمى Twitch "قد يشهدون انخفاضًا مفاجئًا فى عدد المتابعين والمشاهدين خلال الأيام المقبلة"، ولهذا السبب، شهد العديد من مشغلى الألعاب انخفاضًا فى أعداد متابعيهم.

وللإشارة إلى مثال على مدى انحدار القطرات، فقد xQc، أحد أشهر حسابات البث على المنصة، حوالى 2.2 مليون متابع بشكل عام، حيث انخفض من 8.1 مليون إلى 5.9 مليون، وفقًا لتقرير من Engadget، فيما خسر Chance "Sodapoppin" Morris حوالى 2.8 مليون متابع، بانخفاض 45٪ فى إجمالى عدد متابعيه، وعلى الجانب الآخر، اكتسبت بعض اللافتات أيضًا خلال الأسبوع الماضي.

ويتم اتهام الروبوتات بالتسبب فى "إخفاء المشاهدة" و "المتابعة"، وكلاهما مسؤول عن زيادة عدد المشاهدين والمتابعين لحساب معين على التوالي، ويؤدى تعزيز عدد المتابعين والمشاهدين إلى زيادة فرص التعرف على قناة معينة على منصة البث باعتبارها قناة شائعة، وبينما ينوى تويتش اتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضد بائعى الروبوتات المشاهد على المنصة، فقد قال أيضًا إنه لن "يعاقب المستخدمين الذين يقعون ضحايا لهجمات الروبوتات".