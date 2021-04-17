التوقف عن بيع الشواحن مع هواتف آيفون وفر أطنان من المعدن

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 01:16 مساءً - قالت شركة آبل: إن قرارها بالتوقف عن تجميع الشواحن مع منتجاتها، مثل آيفون، يوفر 861000 طن من المعدن، بما في ذلك النحاس والزنك والقصدير.

وسمحت العبوة الأصغر لأجهزة آيفون الجديدة للشركة بشحن الجهاز بشكل أكثر كفاءة أيضًا، حيث يمكن لكل طبلية شحن حمل صناديق iPhone 12 أكثر بنسبة 70 في المئة.

وقدمت الشركة هذه المعلومات في تقرير التقدم البيئي لعام 2021، الذي يغطي السنة المالية 2020.

وفي العام الماضي، خفضت آبل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 25.1 مليون طن في 2019 إلى 22.6 مليون، كما خفضت استخدام الطاقة بمقدار 13.9 مليون كيلو واط ساعي.

وقالت ليزا جاكسون، نائبة رئيس البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية في آبل: تقدمنا كشركة ​​بإلحاح أكبر من أي وقت مضى لإيجاد مستقبل أقوى وأكثر صحة لكوكبنا وشعبها.

وأضافت: أحرزنا تقدمًا حقيقيًا في عام 2020 في معركتنا ضد تغير المناخ، وأصبحت آبل محايدة كربونيًا لعملياتها في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بأن نصبح محايدين للكربون بحلول عام 2030 لبصمتنا بالكامل – من سلسلة التوريد إلى استخدام المنتجات التي نصنعها.

وتستخدم هذه المنتجات نفسها الآن مواد معاد تدويرها أكثر من أي وقت مضى، مثل المحتوى المعاد تدويره بنسبة 40 في المئة في MacBook Air مع شاشة Retina، والتنغستن المعاد تدويره بنسبة 99 في المئة الذي تستخدمه الشركة الآن الآن في iPhone 12 و Apple Watch Series 6.

ويشير التقرير إلى العمل الجاري في مختبر استرداد المواد التابع للشركة في تكساس لاستعادة المواد، مثل: العناصر الأرضية النادرة والفولاذ والتنغستن من أجهزة آيفون المعاد تدويرها.

وتقول شركة آبل: إن طنًا متريًا واحدًا من المكونات التي يزيلها روبوت التفكيك Daisy من أجهزة آيفون تحتوي على كمية من الذهب والنحاس تعادل 150 طنًا متريًا من الخام المستخرج.

وأوضحت الشركة أيضًا أنه تم إبعاد 39 ألف طن متري من النفايات الإلكترونية عن مكب النفايات العام الماضي.

وتم تصميم شريحة M1 من آبل لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتقول الشركة: إن استخدام المعالج في Mac Mini قلل من البصمة الكربونية الإجمالية للنظام بنسبة 34 في المئة.

وفي الوقت نفسه، وبالنظر جزئيًا إلى التحول إلى شاحن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، فإن الجيل الثامن من أجهزة آيباد يتطلب طاقة أقل بنسبة 66 في المئة من متطلبات تصنيف Energy Star.

وعلى مدار الـ 12 عامًا الماضية، خفضت الشركة المصنعة لهواتف آيفون متوسط ​​استخدام الطاقة في منتجاتها بأكثر من 70 في المئة.

وتمتد الجهود إلى سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، حيث التزم أكثر من 110 من الموردين باستخدام الطاقة النظيفة.

واعتبارًا من شهر ديسمبر، قام أكثر من 90 في المئة بتركيب تقنية لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 90 في المئة.

ويتطرق التقرير إلى بعض المبادرات التي كانت معروفة سابقًا، مثل مراكز بيانات آبل التي تعمل منذ فترة طويلة بالكامل عبر الكهرباء المتجددة واستثمار حديث بقيمة 200 مليون دولار لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال التقاط الكربون.