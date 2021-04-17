تكنولوجيا: تسريبات توضح تصميم سماعة Oppo Enco Buds اللاسلكية المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass في تغريدة على تويتر صور ثلاثية الأبعاد رسمية لسماعة Oppo Enco Buds التي تنطلق قريباً بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2 إنش.

أوضحت الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر Evan Blass تصميم سماعة Oppo Enco Buds التي تأتي بعد إصدار الشركة السابق Enco W11، حيث يظهر الإصدار الجديد بنفس ملامح تصميم الإصدار السابق تقريباً.

أيضاً تتميز سماعة Enco Buds اللاسلكية بتصميم أقرب لسماعة سامسونج Galaxy Buds Plus، كما يتوافق تصميم حافظة الشحن لكلا السماعتين.

وتظهر سماعة Oppo Enco Buds في الصور ثلاثية الأبعاد باللون الأبيض، كما تتضمن إضاءة LED في الجزء الأمامي لحافظة الشحن لتنبيه المستخدم لحالة الشحن، ومن المتوقع أن تصل Enco Buds إلى منافذ البيع في نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن الإصدار السابق Enco W11 جاء بعمر شحن يصل إلى 20 ساعة، كما تتميز السماعة بدعم معايير IP55 في مقاومة رذاذ الماء والغبار، وتدعم التحكم باللمس، كما تضم رأس من السيليكون، وتتميز الحافظة بمنفذ USB-C للشحن.

المصدر

اعلان





