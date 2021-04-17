غوغل يصمم فلتر يساعد المستخدمين العثور على الصور

وتختبر جوجل الميزة الجديدة ولم تكشف عن أى تفاصيل عنها علنًا، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يمكنك البحث عن الصور فى تطبيق Google Photos من خلال الكلمات الرئيسية، فعلى سبيل المثال إذا قمت بكتابة شاطئ، أو سوشي، أو عشاء، أو سيارة، أو حيوانات أليفة، وما إلى ذلك للحصول على صور مرتبطة بهذه الكلمات الرئيسية على الفور، وستعمل الميزة الجديدة ببساطة على تحسين التجربة.ويمكن تعديل “الفلاتر” اعتمادًا على فئات الصور التى قمت بحفظها على Google Photos، وقد قدمت جوجل مؤخرًا Google Lens على متصفح الويب ويمكنك الآن الوصول إلى الميزة عن طريق فتح Google Photos على أى متصفح على جهاز الكمبيوتر.

ويمكنك استخدام هذه الميزة لاستخراج النصوص من الصور المحفوظة على Google Photos، وباستخدام هذه الميزة، يمكنك نسخ النصوص مباشرة من الصور واستخدامها مثل أى ملف نصى آخر، فيما تستخدم Google Lens التعرف الضوئى على الحروف (OCR) لتمكين التعرف على النص، وعلى سبيل المثال، إذا قمت بالنقر فوق صورة لمستند مكتوب بخط اليد، باستخدام هذه الميزة، يمكنك نسخ المحتويات مباشرة ولصقها فى ملف Word.



وفى غضون ذلك تطرح جوجل الآن تحديثًا جديدًا لتطبيق Google Photos على نظام أندرويد والذى يتضمن محرر فيديو جديدًا ومحسّنًا، وسيسمح محرر الفيديو الجديد على Google Photos للمستخدمين الآن بقص مقاطع الفيديو وتثبيتها وتدويرها، على غرار الإصدارات السابقة.

والإضافة الجديدة مع التحديث هى أنه يمكن للمستخدمين الآن اقتصاص الإطار وتصدير الإطارات الفردية وتغيير المنظور وإضافة عوامل تصفية من أدوات تحرير الصور فى تطبيق الصور.