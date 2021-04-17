شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Space X تفوز بعقد قيمته 2.9 مليار دولار للهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ناسا إنها منحت شركة الفضاء التابعة للملياردير إيلون ماسك SpaceX عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار لبناء مركبة فضائية لجلب رواد فضاء إلى القمر في وقت مبكر من عام 2024، واختارت هذا العقد بدلاً من Blue Origin التابع لشركة Jeff Bezos ومقاول الدفاع Dynetics Inc وفقا لما نقلته CNBC.

وكان بيزوس وماسك - أول وثالث أغنى أثرياء العالم على التوالي، وفقًا لمجلة فوربس - يتنافسان لقيادة عودة البشرية إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

" ناسا تحكم!!" كتب ماسك على تويتر بعد الإعلان.

وقالت ناسا إن المسبار سيحمل رائدي فضاء أميركيين إلى سطح القمر.

وقال ستيف جورتشيك، القائم بأعمال مدير ناسا: "يجب أن ننجز الهبوط التالي في أسرع وقت ممكن".

وأضاف جورتشيك: "إذا حققوا أهدافهم ، فلدينا فرصة في عام 2024".

وقالت وكالة ناسا إن المركبة الفضائية سبيس إكس تتضمن مقصورة فسيحة وغرفتي معادلة ضغط لرواد الفضاء للمشي على سطح القمر وأن هندستها المعمارية تهدف إلى التطور إلى نظام إطلاق وهبوط قابل لإعادة الاستخدام بالكامل مصمم للسفر إلى القمر والمريخ ووجهات أخرى في الفضاء.

وعلى عكس عمليات هبوط أبولو من عام 1969 إلى عام 1972 - وهي الزيارات البشرية الوحيدة إلى سطح القمر - تستعد ناسا لوجود القمر على المدى الطويل الذي تتخيله كنقطة انطلاق لخطة أكثر طموحًا لإرسال رواد فضاء إلى المريخ.