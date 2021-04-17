تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف ابل القادم iPhone 13 الذي يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة وملامح تصميم iPhone 12.

تستعد شركة ابل في وقت لاحق هذا العام لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 13، ولقد نشرت صور ثلاثية الأبعاد عبر David Kowalski كشف من خلالها عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone 13 باللون الأحمر.

ويظهر هاتف iPhone 13 بتصميم يحاكي بشكل كبير سلسلة iPhone 12 مع إطارات جانبية بتصميم مسطح، إلا أن النتوء الخاص بالكاميرة الأمامية يأتي بحجم أصغر من إصدارات العام الماضي.

كما يتميز هاتف iPhone 13 بقياسات 146.64 في 71.5 في 7.56مم، وهي أبعاد تختلف عن هاتف iPhone 12، كما يختلف تصميم الكاميرة المزدوجة عن إصدار العام الماضي، حيث يأتي المستشعر الأول في الجزء العلوي إلى الخارج، بينما يأتي المستشعر الثاني في الجزء السفلي إلى الداخل، وهو نفس التصميم الذي رصد به هاتف iPhone 13 mini.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتميز سلسلة iPhone 13 بشاشات LTPO، على أن يأتي الإصدار الرئيسي وإصدار Pro بنفس حجم iPhone 12 وهو 6.1 إنش، بينما يأتي هاتف iPhone 13 Mini بحجم 5.4 إنش، وينطلق هاتف iPhone Pro Max بحجم 6.7 إنش، كما يبدأ سعر الإصدارات الجديدة من 700 دولار.

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