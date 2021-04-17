شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو واتس آب على آيفون يحصلون على ميزتين جديدتين.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتس آب تحديثًا جديدًا لتطبيق iOS الخاص به - الإصدار 2.21.71، ومع التحديث الجديد يحصل مستخدمو آيفون على ميزتين جديدتين، حيث يعمل واتس آب على تسهيل عرض الصور التى يتم تلقيها فى الدردشات دون فتحها، وسيعرض تطبيق واتس آب لنظام التشغيل iOS الآن معاينات أكبر بكثير للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من المعاينة المربعة الصغيرة، وسيساعد هذا المستخدمين على عرض المحتوى بسرعة بدلاً من فتحه.

كذلك فتغيير رئيسى آخر هو أن واتس آب يتوسع فى ميزة اختفاء الرسائل، حيث يمكن لجميع أعضاء المجموعة الآن تغيير إعدادات الرسائل المختفية مع التحديث الجديد، وفى وقت سابق، كان هذا الامتياز محجوزًا فقط لمسئولى المجموعة، والآن، سيكون لكل عضو فى المجموعة القدرة على تغيير إعدادات الرسائل المختفية.

وسيكون لدى مديرى المجموعة تحكما أكبر قليلاً حيث سيكونون قادرين على "تحرير معلومات المجموعة"، فيما تتيح رسائل واتس آب التى تختفى للمستخدمين إرسال رسائل يتم حذفها تلقائيًا بعد سبعة أيام، مع ملاحظة أنه إذا لم يفتح المستخدم واتس آب فى فترة السبعة أيام، فستختفى الرسالة.

ومع ذلك قد تظهر معاينة الرسالة فى الإشعارات حتى يتم فتح واتس آب، وأيضًا، عند الرد على رسالة، يتم اقتباس الرسالة الأولى، وإذا قمت بالرد على رسالة مختفية، فقد يظل النص المقتبس فى الدردشة بعد سبعة أيام، وفى الوقت نفسه، يختبر واتس آب لتقليل وقت اختفاء الرسائل من 7 أيام حاليًا إلى 24 ساعة.