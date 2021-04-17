علوم وتكنولوجيا

بفضل تقنية جديدة… إمرأة سبعينية تستعيد صوتها

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ 4 دقائق

مسنة - تعبيرية

تمكنت امرأة اسكتلندية فقدت صوتها بعد إصابتها بمرض العصبون الحركي (MND) من استعادته بمساعدة تقنية جديدة، بعد أن عانت من الأمر لفترة طويلة.

ظهرت هيلين وايتلو، 76 عامًا، على قناة “ITV” منذ أكثر من عامين، وهي تتحدث بشكل غير مفهوم، وبعد عام، تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بمرض العصبون الحركي الذي يجعل الكلام متداخلاً بسبب ضعف عضلات اللسان والشفتين والحبال الصوتية والصدر، بحسب ما ذكرت صحيفة “dailymail” البريطانية.

وتمكن مهندسون بريطانيون في العاصمة الاسكتلندية أدنبرة، من إعادة صوتها باستخدام أداة مساعدة على الكمبيوتر تمكنها من التعبير عن نفسها بشكل أكثر وضوحاً.

وقالت السيدة وايتلو: “أردت أن يعرف الناس ما أقوله، وقد تلاشى إحباطي بفضل التقنية الجديدة”.

ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل عن التقنية الجديدة والطريقة التي تم من خلالها إعادة صوت السيدة وايتلو، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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