لهذه الأسباب… مستخدمو “واتساب” معرضون لخطر القرصنة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:10 صباحاً - منذ 15 دقيقة

يبدو أن أصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل “آندرويد” المثبت عليها تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” بإصدار حتى 2.21.4.18، معرضون لخطر القرصنة عن بُعد.

ووفقا لما نشرت شركة “Сensus IT Security Works” على موقعها الإلكتروني، فإن مشكلة تبادل البيانات السرية بين المستخدمين في الإصدارات السابقة لـ 2.21.4.18 لتطبيق واتسآب الخاصة بالعمل على نظام آندرويد، تسمح للمهاجمين بالوصول عن بُعد لمراسلات المستخدم.

ووفقا للخبراء، سيتمكن المهاجمون من التدخل في الحوار من أجل خداع أو مراقبة شخص ما.

وهناك ثغرة أخرى تساعد المهاجمين على إرسال ملف HTML معد خصيصًا إلى الضحية عبر واتسآب. عند فتح مستند، يتم تنشيط برنامج ضار يفتح الوصول إلى أي مورد على الهاتف الذكي.

يبدو أن المتخصصين ليسوا على علم بحالات الهجمات الحقيقية، ومع ذلك، من أجل حماية أنفسهم من المراقبة وحماية بياناتهم، أوصى الخبراء بأن يقوم المستخدمون بتحديث برنامج المراسلة إلى الإصدار 2.21.4.18 أو إلى إصدار أعلى.

في وقت سابق، تم تحذير مستخدمي واتسآب من خطر الحظر. إذ يستفيد المهاجمون من “نقاط الضعف” في التطبيق، مثل ربط حساب برقم هاتف والقدرة على تقييد الوصول إلى برنامج المراسلة عن طريق الاتصال بخدمة دعم الخدمة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.