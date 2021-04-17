تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Oppo A94 5G بمعالج Dimensity 800U وشاحن 30W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً عن هاتف Oppo A94 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 800U وشاحن بقدرة 30W، وسعر 359 يورو.

يتميز هاتف Oppo A94 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FHD بلس، وكاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

كما ينطلق هاتف Oppo A94 5G برقاقة معالج Dimensity 800U مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

ويدعم هاتف Oppo A94 5G بطارية بقدرة 4310 mAh، مع شاحن بقدرة 30W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 وواجهة ColorOS 11.1، أيضاً تقدم Oppo الهاتف بألوان الأسود والأزرق على أن يتوفر للبيع بدءاً من 3 من مايو بسعر 359 يورو.

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