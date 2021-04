شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عقد فعاليات مؤتمر IFA فى سبتمبر المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اتباع نهج افتراضى فى الغالب مع فعاليات 2020، تخطط IFA "لعودة كاملة" هذا العام فى برلين، حيث سيقام IFA 2021 فى الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر فى المكان المعتاد ميسى برلين.

وكان IFA 2020 مكونًا ماديًا محدودًا مع حضور مدعوين فقط، لكن يبدو أن IFA وشركاءها واثقون من أن برامج التطعيم كورونا ستكون فعالة بما يكفي لتشغيل حدث هذا العام كالمعتاد، وتقول المنظمة إن أكثر من 80% من خانات العارضين قد تم حجزها بالفعل.

وستشمل نسخة هذا العام حدثين جديدين: Tech Up for Women، ومؤتمر صممته نساء من أجل النساء، وحدث Berlin Photo Week، كما سيعود IFA Next وShift Mobility، جنبًا إلى جنب مع قمة IFA+.

وتقول المنظمة إن الصحة العامة والسلامة ستكونان على رأس الأولويات مرة أخرى فى IFA 2021، ويعمل المنظمين مع مسئولى الصحة العامة "لتطوير المفاهيم التى من شأنها ضمان سلامة الزوار والعارضين على حد سواء".

وعلى الرغم من ذلك فإنهم "لا يتوقعون أن يسجل IFA Berlin 2021 أرقامًا قياسية جديدة"، كما قال Jens Heithecker، المدير التنفيذى لـIFA ونائب الرئيس التنفيذى لشركة Messe Berlin فى بيان، "ومع ذلك، فإن الاتجاه واضح: IFA Berlin مُعد عودة واسعة النطاق لقيادة صناعتنا مرة أخرى. "حضر معرض IFA 2019، الإصدار الأخير الكامل ، 238700 زائر و 1930 شريكًا في الصناعة و 5360 صحفيًا.