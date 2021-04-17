شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة أرقام الصفحات فى Word على ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم برنامج الـ"Word" على ويندوز، فيمكنك ببساطة إضافة أرقام صفحات، وليس فقط لصفحاتك بل أيضا معرفة العدد الإجمالى من صفحات المستند، وكل ذلك من خلال بعض الخطوات التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، حيث نقدم لك أولا خطوات إضافة أرقام الصفحات:

1. اضغط فوق "إدراج"، في مستند مفتوح.

2. اختر رقم الصفحة.

3. حدد موقعًا، إما رأسى أو أسفل الصفحة، وذلك لأرقام الصفحات من القائمة المنسدلة، ثم قم بالتمرير عبر خيارات النمط واضغط فوق الخيار الذى تفضله.

4. إذا كنت لا تريد ترقيم الصفحة الأولى أو صفحة العنوان للمستند، فانتقل إلى علامة التبويب تصميم واختر صفحة أولى مختلفة.

5. حدد رقم الصفحة متبوعًا بتنسيق أرقام الصفحات.

6. اضغط على الدائرة بجوار "البدء عند:" واضبط الرقم على صفر.

7. حدد موافق قبل اختيار إغلاق الرأس وأسفل الصفحة لإنهاء التحرير.

كيفية تضمين العدد الإجمالي للصفحات في مستند Word على ويندوز

يمكن لمستخدمي ويندوز الذين يستخدمون Microsoft Word أيضًا تضمين إجمالي عدد الصفحات في المستند إلى جانب أرقام الصفحات الفردية.

تتبع العملية العديد من الخطوات مثل إدخال أرقام الصفحات، الانتقال إلى قائمة "إدراج"، واختيار "رقم الصفحة" من القائمة المنسدلة قبل اختيار موقع أرقام الصفحات.

وعندما تقوم بالتمرير عبر تنسيقات أرقام الصفحة، عليك تحديد واختيار قسم "الصفحة"، فهناك العديد من أنماط المحاذاة لهذا، ومنها اليسار والوسط واليمين، وبمجرد اختيارك الذي تريده، اضغط فوق إغلاق رأس وأسفل الصفحة لتعيينه.